Sukluskite, jeigu mėgstate generuoti „žaislinius“ atvaizdus internete: grėsmė ne tik privatumui

Viena pirmųjų tendencijų, atsiradusių dėl naujos „ChatGPT“ funkcijos, buvo japonų animacijos studijos „Ghibli“ paveikslėlių kūrimas.

Naudodamiesi neuroniniais tinklais vartotojai savo nuotraukas ir filmuotą medžiagą stilizavo kaip „Ghibli“.

Memes in the style of Nippon Animation.



It's an amazing style similar to Ghibli but softer, simpler, and more nostalgic. you should try it on your images 🤩🔥



Thanks @samuevelez for sharing this style, I love it pic.twitter.com/LbOwS920aT — Amira Zairi (@azed_ai) April 7, 2025

Kita tendencija buvo žmonių atvaizdai, kuriuose buvo vaizduojamos „Mattel“ lėlės „Barbie“.

Sukurti tokį atvaizdą nesunku, tereikia įkelti asmenukę į programėlę ir parašyti išsamią užklausą, pridedant personalizaciją – pavyzdžiui, vardą, pavardę, profesiją ir aprangos stilių.

Tačiau ne visada viskas pavyksta sklandžiai – vartotojai dažnai dalijasi juoką keliančiomis klaidomis, nes galutinė figūrėlė tampa visai nepanaši į originalią nuotrauką.

Prie šios tendencijos greitai prisijungė nuomonės formuotojai, prekių ženklai, įskaitant kosmetikos bendrovę „Mario Badescu“, ir net Jungtinės Karalystės karališkasis paštas.

Naujoji funkcija buvo naudinga „OpenAI“ – tyrimų bendrovės „Similarweb“ duomenimis, pradėjus naudoti naująjį paveikslėlių generatorių, „ChatGPT“ naudotojų skaičius šiemet pirmą kartą viršijo 150 milijonų, pranešė „Sky News“.

Leidinys taip pat pažymėjo, kad išleidus „GPT-4o“ funkciją rekordiškai išaugo aktyvių vartotojų skaičius ir pajamos iš prenumeratos.

Tačiau tokie vaizdai dažnai surenka neigiamų komentarų, o pats neuroninių tinklų naudojimas pramogai yra vertinamas prieštaringai.

Got ChatGPT to create a Barbie Raya Edition of husband and me…



Who are these people in the box? 😂 pic.twitter.com/WUQdGc1MVr — #SeaofStars💫 (@dreamonnisha) April 4, 2025

Kodėl dirbtinio intelekto vaizdų kūrimas sukelia tiek daug diskusijų?

„Dirbtinis intelektas palengvina ir pagreitina tendencijų kūrimą ir įsitraukimą į jas“, – teigė Jasmine Enberg, „eMarketer“ vyriausioji socialinės medijos analitikė.

Nors vaizdų ir lėlių kūrimas naudojant dirbtinį intelektą gali atrodyti nekenksminga veikla, daugeliui ji kelia rimtą nerimą. Viena iš priežasčių – tokios technologijos poveikis aplinkai.

Londono Karalienės Marijos universiteto profesorė Gina Neff interviu BBC sakė, kad „ChatGPT“ tiesiog degina energiją“, o ją maitinantys duomenų centrai per metus sunaudoja daugiau elektros energijos nei 117 šalių.

Duomenų centrai, kuriuose mokomi dirbtinio intelekto modeliai ir apdorojamos vartotojų užklausos, naudoja ne tik elektros energiją, bet ir didžiulius kiekius vandens serveriams aušinti.

Pavyzdžiui, „Microsoft“ duomenų centrai kasmet aušinimui sunaudoja 6,4 mlrd. litrų vandens – tiek vandens užtektų pripildyti 2,5 tūkst. olimpinių plaukimo baseinų.

Kitos problemos susijusios su autorių teisėmis. Dirbtinio intelekto kritikai nerimauja, kad vaizdai gali būti generuojami iš autorių teisių saugomos medžiagos.

Praėjusiais metais „Meta“, kuriai priklauso „WhatsApp“, „Facebook“ ir „Instagram“, prisipažino, kad visus viešus įrašus savo socialinės medijos platformose naudoja dirbtinio intelekto modeliams mokyti. Šiomis platformomis aktyviai naudojasi menininkai savo darbams reklamuoti.

„ChatGPT-Barbie“ kelia trigubą grėsmę mūsų privatumui, kultūrai ir planetai“, – pažymėjo G. Neff.

Everyone is producing blister packs of their action figure using ChatGPT 4.0 but no one is telling you how. Until now.



Before: "Draw an action figure toy (barbie doll) of the person in this photo. The figure should be full figure and displayed in it original blister pack… pic.twitter.com/6cO1XRfwOM — Kieran Gilmurray (@KieranGilmurray) April 15, 2025

O agentūros „MSL UK“ socialinės medijos ir įtakingųjų rinkodaros direktorė Jo Bromilow klausė: „Ar mielas ir juokingas rezultatas vertas visos rizikos?“

„Jei tikrai norime tinkamai naudoti dirbtinį intelektą, turime nusistatyti aiškias ribas ir išmokti su juo elgtis sąmoningai“, – pridūrė ekspertė.