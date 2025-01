Svetainės lankytojai vietoj įprasto pokalbių su dirbtiniu intelekto lango mato klaidos puslapį, be to, atrodo, kad neveikia ir kitos programėlės bei integracijos.

Socialiniuose tinkluose pasipylė žinutės, kuriuose žmonės skundžiasi „vidury darbo dienos“ nebeveikiančia paslauga. Kai kurie, tikėtina juokais, aiškino, kad netrukus bus dėl to atleisti iš darbo.

chatgpt down in the middle of the workday i'm about to get fired pray for me