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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Sujudimas Lenkijoje: pakelti naikintuvai, sustabdyta 2 oro uostų veikla

2026-10-19 10:39 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-19 10:39
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Dėl Rusijos smūgių Ukrainai Lenkija kėlė karinius orlaivius ir buvo sustabdžiusi skrydžius dviejuose oro uostuose, pirmadienį pranešė naujienų agentūra PAP.

NATO naikintuvai (ELTA nuotr.)
GALERIJA (10)

Dėl Rusijos smūgių Ukrainai Lenkija kėlė karinius orlaivius ir buvo sustabdžiusi skrydžius dviejuose oro uostuose, pirmadienį pranešė naujienų agentūra PAP.

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„DĖMESIO! Rusija vykdo oro ataką prieš Ukrainą. Padėtis stebima. Lenkijos karinių oro pajėgų lėktuvai veikia Lenkijos oro erdvėje. Prašome laukti tolesnės informacijos“, – platformoje „X“ pirmadienio rytą rašė Lenkijos ginkluotųjų pajėgų operacinė vadavietė (DORSZ). 

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DORSZ duomenimis, taip pat buvo parengtos antžeminės oro gynybos ir radiolokacinės žvalgybos sistemos. Visos operacijos buvo prevencinės.

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Reaguodamas į Rusijos oro ataką prieš Ukrainą, Vyriausybės saugumo centras (RCB) paskelbė perspėjimą rytų Lenkijos Pakarpatės ir Liublino vaivadijų gyventojams.

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(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Rusų dronai Lenkijos teritorijoje

Sustabdyti skrydžiai

Lenkijos oro navigacijos paslaugų agentūra (PANSA) taip pat platformoje „X“ pranešė, kad buvo sustabdyti skrydžiai Liublino ir Žešuvo oro uostuose.

Vėliau pirmadienį DORSZ paskelbė apie operacijos pabaigą ir pranešė, kad Lenkijos oro erdvės pažeidimų nenustatyta. PANSA taip pat informavo, kad abu oro uostai vėl pradėjo veikti.

Naktį iš sekmadienio į pirmadienį Rusija raketomis atakavo Ukrainos sostinę. Per ataką žuvo moteris ir buvo apgadinta viena metro stotis, pranešė Kyjivo meras Vitalijus Klyčko.

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