Sudužo naikintuvas F-16: tai – ne pirmoji katastrofa šioje karinėje bazėje

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Tarnybų sujudimas ir sirenų kauksmas – Špangdahomo karinėje oro bazėje Vakarų Vokietijoje. Gaisrinės automobilis lėkė į vietą, kur į žemę rėžėsi amerikiečių naikintuvas F-16.
Pilotas liko gyvas
Užfiksuota, kad iš naikintuvo beveik nieko nebelikę. Visgi pilotui pavyko išvengti mirties – prieš smūgį jis spėjo katapultuotis ir dabar yra medikų rankose.
Amerikiečių kariuomenės atstovai skelbia, kad incidentas Špangdahome įvyko vakar, po 14 valandos vietos laiku. Kokia tiksli nelaimės priežastis, kol kas neaišku, tačiau aiškėja, kad F-16 naikintuvas sudužo besileisdamas į karinę bazę po pratybų. Todėl kitus 3 pratybose dalyvavusius naikintuvus teko skubiai nukreipti į Ramšteino karinę bazę.
Špangdahomo oro pajėgų bazėje dislokuota F-16 naikintuvų eskadrilė, kurią sudaro apie 20 orlaivių. Jie vykdo karines JAV ir NATO operacijas visame pasaulyje. Bazė laikoma viena svarbiausių JAV karinių oro bazių.
Tai – ne pirmas kartas, kai šioje oro bazėje įvyksta naikintuvų katastrofa. Du F-16 čia sudužo 2019 ir 2006 metais.
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