Subombarduotame Ukrainos mieste – neįprasti piešiniai: viename jų galimai įamžintas Putinas

Anonimiškumą išlaikantis menininkas iš Bristolio, kurio kūryba parduodama už milijonus svarų sterlingų, savo piešinį ant subombarduoto pastato paviešino socialiniame tinkle „Instagram“. Paviešintoje fotografijoje vaizduojama gimnastė, stovinti ant rankų tarp nuolaužų Borodiankos mieste, kurį subombardavo Rusija, o vėliau okupavo.

Spėjama, kad menininkas kurį laiką buvo karo draskomoje šalyje, mat skirtinguose Ukrainos miestuose pasirodė vis naujų piešinių.

Taip pat plintančiose fotografijos paviešinta ir daugiau piešinių, kuriuos galimai įamžino tas pats menininkas.

Štai viename iš piešinių buvo pavaizduotas vyras, panašus į Rusijos diktatorių Vladimirą Putiną, kurį tarsi dziudo rungtynių metu, atliekant kovinį veiksmą, permeta vaikas. Pastebima, kad būtent V. Putinas simpatizuoja kovos menams.

