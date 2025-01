Tokia retorika iš B. Johnsono lūpų skambėjo interviu leidiniui Delfi.ee, cituoja „Sky News“.

B. Johnsonas jau seniai garsiai palaiko Ukrainą, kuri buvo užpulta V. Putino.

B. Johnsonas Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną pavadino „su**stu idiotu“ dėl jo tariamų imperinių ambicijų.

Interviu metu B. Johnsonas apmąstė pačios Didžiosios Britanijos imperijos pabaigą ir sakė, kad V. Putinas turi suprasti, kad Maskva taip pat nebėra imperinė galia.

„Jis turi suprasti, kad Estija, Latvija, Lietuva... nė viena iš šių šalių nebėra Rusijos imperijos dalis. Ir taip pat nėra Ukraina. Baigėsi. Tai baigta. Nebėra imperijos, Vladimirai, tu, su**stas idiote. Atsiprašau už savo leksiką“, – audringai kalbėjo B. Johnsonas.

“It’s over, Putin, you f***ing idiot. There is no more empire,” — former UK Prime Minister Boris Johnson pic.twitter.com/3wOSTUJ5vY