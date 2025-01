Dronai atakavo Rusijos uostą prie Baltijos jūros

Apie tai socialiniame tinkle „Telegram“ paskelbė Andrijus Kovalenko, Kovos su dezinformacija centro prie Ukrainos gynybos tarybos vadovas.

Anot jo, Ust Lugos uostas atlieka svarbų vaidmenį Rusijos kare prieš Ukrainą ir apskritai geopolitinių įtampų kontekste.

„Pirma, tai logistikos centras apeinant sankcijas. Ust Luga tapo vienu iš pagrindinių taškų eksportuojant Rusijos naftą, dujas, anglis ir kitus resursus po to, kai buvo įvestos Vakarų sankcijos. Pajamos iš eksporto naudojamos karo finansavimui. Antra, jis padeda militarizuoti Baltijos regioną ir yra vieta, į kurią atplaukia ir iš kurios išplaukia šešėlinis laivynas“, – sakė A. Kovalenko.

Strategiškai svarbus

Uostas yra strategiškai svarbioje Baltijos jūros vietoje, o tai leidžia Rusijai laikyti savo laivus regione ir siųsti krovinius karinėms reikmėms.

Be to, tai tam tikra alternatyva maršrutams Europoje. A. Kovalenko pabrėžė, kad dėl sankcijų Rusija prarado prieigą prie daugelio Europos uostų, o Ust Luga tapo pagrindine prieiga prie tarptautinių rinkų. Per ten tranzitu gabenami kroviniai Azijos šalims, įskaitant Kinijai ir Indijai.

Be to, šio uosto dėka Rusija išlaiko galimybę daryti spaudimą Baltijos valstybėms, Lenkijai ir kitoms regiono šalims kontroliuodama strateginį jūrų transportą.

„Ust Lugos uostas iš tikrųjų tapo Rusijos ekonomikos ir karinio išgyvenimo instrumentu susiduriant su izoliacija“, – reziumavo A. Kovalenko.

Kaip anksčiau pranešta, Sankt Peterburgo oro uostas naktį buvo du kartus uždarytas dėl dronų grėsmės.