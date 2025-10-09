Starmeris: naujas susitarimas dėl Gazos Ruožo – „didelio palengvėjimo akimirka“

Jungtinės Karalystės (JK) ministras pirmininkas Keiras Starmeris ketvirtadienį sveikino naują susitarimą dėl ugnies nutraukimo Gazos Ruože, pavadino „tai didelio palengvėjimo akimirka“ ir sakė, kad ji bus jaučiama visame pasaulyje.
„Esu dėkingas už nenuilstamas Egipto, Kataro, Turkijos ir Jungtinių Valstijų diplomatines pastangas užtikrinant šį esminį pirmą žingsnį, kurias rėmė mūsų partneriai regione“, – sakoma jo pareiškime.
„Šis susitarimas dabar privalo būti visiškai, nedelsiant įgyvendintas; jį turi lydėti nedelsiamas visų suvaržymų gyvybes gelbstinčiai humanitarinei pagalbai į Gazos (Ruožą) panaikinimas“, – pabrėžė K. Starmeris.
