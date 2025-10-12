Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Susituokė Irenos Starošaitės ir Žilvino Žvagulio sūnus Vakaris: paviešinti kadrai

2025-10-12 18:48 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
2025-10-12 18:48

Spalio 10 d. aukso žiedus sumainė Irenos Starošaitės ir Žilvino Žvagulio sūnus Vakaris su širdies drauge Gabriele Savickaite.

Vakaris Žvagulis susižadėjo su mylimąja (nuotr. Instagram)

1

Džiugia žinia socialiniame tinkle pasidalijo Gabriele.

Paviešino kadrus

Vakario Žvagulio žmona Gabriele socialiniame tinkle pasidalijo fotografijomis, kuriose ji pasipuošusi balta suknele, o mylimasis – šviesios palvos kostiumu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

View this post on Instagram

A post shared by Gabrielė Savickaitė (@saviickaiite)

Primename, kad 2023 m. Irenos Starošaitės ir Žilvino Žvagulio sūnus, muzikos prodiuseris Vakaris Žvagulis Holivude, Amerikoje pasipiršo savo mylimajai, atlikėjai Gabrielei Savickaitei.

Džiugia žinia pora pora pasidalijo socialiniuose tinkluose, įrašu sutiko pasidalinti ir su portalo tv3.lt skaitytojais. „Holivudas ir ištartas TAIP“, – rašė Gabrielė. 

Mergina pademonstravo ir sužadėtuvių žiedą.

Patiko straipsnis?

