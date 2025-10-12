Susituokė Irenos Starošaitės ir Žilvino Žvagulio sūnus Vakaris: paviešinti kadrai

Džiugia žinia socialiniame tinkle pasidalijo Gabriele.
Paviešino kadrus
Vakario Žvagulio žmona Gabriele socialiniame tinkle pasidalijo fotografijomis, kuriose ji pasipuošusi balta suknele, o mylimasis – šviesios palvos kostiumu.
Primename, kad 2023 m. Irenos Starošaitės ir Žilvino Žvagulio sūnus, muzikos prodiuseris Vakaris Žvagulis Holivude, Amerikoje pasipiršo savo mylimajai, atlikėjai Gabrielei Savickaitei.
Džiugia žinia pora pora pasidalijo socialiniuose tinkluose, įrašu sutiko pasidalinti ir su portalo tv3.lt skaitytojais. „Holivudas ir ištartas TAIP“, – rašė Gabrielė.
Mergina pademonstravo ir sužadėtuvių žiedą.
