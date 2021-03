„Sputnik V“ vakcina skaldo Slovakiją: premjeras slapta sudarė sutartį su Rusija

Premjeras Igoris Matovičius gynė savo poziciją teigdamas, kad tai buvo padaryta visuomenės labui. Slovakijoje šiuo metu stebimas naujų susirgimų šuolis, šalis pirmauja pagal mirusiųjų nuo koronaviruso skaičių tūkstančiui gyventojų visame pasaulyje.

I. Matovičiaus teigimu, svarbiausia šiuo atveju, ne iš kur kilusi vakcina, o tai, kad ji „gelbėja gyvybes“.

Slovakija yra vos antroji Europos Sąjungos šalis (pirmoji buvo Vengrija), kuri naudoja Europos medicinos agentūros nepatvirtintą preparatą iš Rusijos, rašoma „ABC News“.

Sulaukė koalicijos partnerių kritikos

Šis vyriausybės žingsnis tapo įmanomas sveikatos apsaugos ministru paskyrus Mareką Krajci, kuris atstovauja I. Matovičiaus „Paprastų žmonių“ judėjimą keturių partijų koalicijoje. Tačiau vyriausybės vadovo sprendimas sulaukė nemažai kritikos net ir iš koalicijos partnerių.

Užsienio reikalų ministras Ivanas Korcokas iš verslo segmentą atstovaujančios „Laisvės ir solidarumo“ partijos tvirtina, kad norės pasikalbėti su šalies vadovais dėl šio vakcinos įsigijimo. Pats jis vakciną vertina kaip Rusijos įrankį hibridiniame kare prieš Vakarus. „Šis politinis įrankis skiria mus ir namie, ir užsienyje, – pažymėjo jis. Politiko įsitikinimu, šis pirkinys gali sukelti abejonių dėl šalies provakarietiškos orientacijos.

Kita koalicijos partnerė, partija „Žmonėms“, antradienio vakarą žadėjo susitikti su vyriausybės vadovu ir aptarti tolimesnius žingsnius. Partijos lyderė, ministro pirmininko pavaduotoja Veronika Remisova kartojo, kad „Sputnik V“ negali būti naudojama, kol jos nepatvirtins ES vaistų reguliavimo tarnyba.

„Mes taip pat rūpinamės mūsų piliečių sveikata ir jų skiepijimu, tačiau tik tomis vakcinomis, kurių saugumas ir efektyvumas yra patvirtinti“, – aiškino ji.

Šalies prezidentė Zuzana Caputova pareiškė, kad ji pasisako už „visų prieinamų saugių vakcinų naudojimą“, siekiant apsaugoti žmonių gyvybes, tačiau „Sputnik V“ nėra viena iš jų, nes „nėra atsakingos institucijos, kuri galėtų garantuoti jų saugumą“.

Slovakijos vaistų reguliavimo tarnybos vadovė Zuzana Batova pareiškė, kad naudoti neregistruotą vakciną yra „itin rizikinga“.

Slapta įsivežė į šalį, siekdamas ištaisyti savo pačių padarytas klaidas?

I. Matovičius sandorį su Rusija dėl vakcinų įsigijimo laikė paslaptyje iki pirmadienio, kuomet šalyje jau nusileido lėktuvas su pirmosiomis 200 tūkst. dozių. Viso jis planuoja nusipirkti 2 mln. vakcinų dozių. „Tai gali padėti išspręsti didžiausią krizę nuo Antrojo pasaulinio karo laikų“, – įsitikinęs jis.

Pasak politiko, šalis negali pasitikėti vien Europos siūlomomis išeitimis, ypač tuo metu, kai vakarietiškų vakcinų tiekimas stringa.

Šioje 5,4 mln. gyventojų turinčioje Europos Sąjungos šalyje mirtingumo nuo COVID-19 rodiklis yra didžiausias pasaulyje. Remiantis pastarųjų dviejų savaičių duomenimis, 100 tūkst. gyventojų teko 24 mirties atvejai, nurodo naujienų agentūra AFP.

Nuo trečiadienio Slovakija naktimis įveda komendanto valandą. Slovakams bus draudžiama nuo 20 val. iki 5 val, išeiti iš savo namų, sakoma vyriausybės dekrete. Komendanto valanda skelbiama iki kovo 19 dienos, tačiau šis terminas gali būti pratęstas.

Tokį didelį skaičių „lemia daugybė faktorių. Slovakija padarė keletą klaidų“, anksčiau AFP sakė Gydytojų profsąjungos pirmininkas Peteris Visolajsky.„Karantinas buvo įvestas per vėlai, yra nepakankamai kontroliuojamas. Be to mirtingumą lemia apskritai bloga Slovakijos sveikatos apsaugos (sistemos) padėtis“, – kalbėjo P. Visolajsky. Pasak eksperto, esančių suvaržymų laikymosi užtikrinimas geriau „galėtų sumažinti užsikrėtimo atvejų skaičių“ nei naujų įvedimas.

