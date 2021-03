Dulkys: mutacijų paslaptingumas kelia nerimą

Vyriausybės sprendimu, dabar jau atvykti į Lietuvą reikia su neigiamu koronaviruso testu, jo pasidaryti atskridus nebūtų galimybės.

Paklaustas, ar tokiu atveju ką tik įrengtas testavimo punktas Vilniaus oro uoste turi prasmę, sveikatos apsaugos ministras teigė, kad čia viską lemia plintančios viruso mutacijos.

„Tai turi prasmę, nes kalbama ir apie išvykstančius asmenis. Bet, kaip žinoma, Vyriausybė ne taip seniai pradėjo genomo sekoskaitos programą – genomo tyrimus. Tie tyrimai duoda rezultatus, deja, galbūt ne tokius, kokius norėtume. Todėl mes jau Vilniuje, Kaune, Kėdainiuose, Marijampolėje, Vilkaviškyje matome britiškosios mutacijos atmainų“, – po Vyriausybės posėdžio sakė jis.

Be kita ko, jis pabrėžė, kad aktyviai palaikomas ryšys su kaimyninėmis šalimis, o dauguma jų pradeda judėti tokio išankstinio testo reikalavimo link, kad būtų daugiau užtikrinta žmonių sveikatos apsauga.

„Turime pripažinti, kad ne visi atvykę ir užsiregistravę testui ir mums parodę informaciją, kad nuvyks, to laikosi ir nuvyksta į mobiliuosius punktus. Taigi rizika didėja. Ir mūsų kaimynai latviai visiškai analogišką tvarką taiko jau nuo sausio mėnesio. Taigi prisigretinome prie kaimynų, nes, deja, paslaptingumas tų mutacijų ir prognozės kitose šalyse kelia nerimą, todėl ėmėmės papildomų priemonių“, – sakė A. Dulkys.

15 proc. gyventojų – imunizuoti

Apžvelgdamas skiepijimo procesus ministras teigė, kad yra pasiekta 15 proc. bendros imunizacijos.

„Pirma doze jau yra paskiepyta beveik 6,5 proc. šalies gyventojų, antra doze – artėja prie 3 proc. Kiti asmenys, nustatyta, kad turi antikūnų, nes prieš vakcinuojant būtų daromi ir serologiniai tyrimai. (...) Sveikatos sektoriaus imunizacija yra apie 80 proc., švietimo – apie 40 proc., vyresnių nei 80 m. amžiaus grupėje – 30 proc.“, – sakė jis.

Ministras konstatavo, kad pažanga dėl vakcinavimo savivaldybėse skiriasi.

Kartu ministras akcentavo, jog viruso plitimui valdyti būtina plėsti testavimą.

„Dėl profilaktinio testavimo, kaip ir minėjo premjerė, kviečiama testuotis nemokamai, nes tai yra kelias nustatyti sergantįjį ir taip užkirsti kelią ligos plitimui. Pastarosiomis savaitėmis buvo labai plačiau išplėstos testavimo grupės, tik gal to dar nepasijautė“, – sakė jis.

Jis priminė, kad pagerėjus epidemiologinei situacijai sausio mėnesį testavimo apimtys buvo labai kritusios, bet dabar testų jau atliekama ir 6, 7, 8 tūkst.

A. Dulkys pažymėjo, kad įtraukta daugybė grupių – socialines paslaugas teikiantys darbuotojai, kultūros sektoriaus darbuotojai, vidaus reikalų sistemos, policijos ir kitų darbuotojų.

Portalas tv3.lt primena, kad trečiadienį Vyriausybė priėmė sprendimus dėl dalies karantino suvaržymų švelninimo.

Pusė tūkstančio naujų atvejų

Per praėjusią parą patvirtinus 503 naujus COVID-19 atvejus, bendras nuo pandemijos pradžios šia infekcine liga užsikrėtusių asmenų skaičius viršijo 200 tūkst., rodo trečiadienį paskelbti Statistikos departamento duomenys.

Iš viso Lietuvoje nuo pandemijos pradžios COVID-19 susirgo 200 tūkst. 351 žmogus. Per praėjusią parą nuo šios infekcinės ligos mirė 12 asmenų.

Pastarųjų 14 dienų naujų susirgimų rodiklis 100 tūkst. gyventojų siekia 254,7 atvejo.

Statistiškai pasveiko ir šiuo metu yra gyvi 186 tūkst. 209 žmonės, deklaruota – 141 tūkst. 242 pasveikusieji. Statistiškai šiuo metu serga 7153 žmonės, deklaruotas sergančiųjų skaičius siekia 52 tūkst. 120.

Nuo COVID-19 Lietuvoje iš viso mirė 3281 žmogus. Su šia infekcine liga – tiesiogiai ir netiesiogiai – siejama 6563 mirtys.

Praėjusią parą šalyje atliktas 8191 molekulinis (PGR) tyrimas dėl įtariamo koronaviruso, iš viso nuo pandemijos pradžios jų atlikta 2 mln. 106 tūkst. 954.

Be to, per parą atlikti 783 antigeno tyrimai. Iš viso jų atlikta 34 tūkst. 624.

Teigiamų diagnostinių tyrimų dalis per pastarąsias septynias dienas siekia 7 procentus.

Pirmąja vakcinos nuo COVID-19 doze praėjusią parą paskiepyti 8179 žmonės, antrąja doze – 499 asmenys. Iš viso šalyje pirmąja doze paskiepyta 180 tūkst. 235 žmonės, abiem dozėmis – 73 tūkst. 811 asmenų.

Lietuvos ligoninėse šiuo metu gydoma 913 COVID-19 pacientų, 76 iš jų – reanimacijoje, deguonis papildomai tiekiamas 766 ligoniams, 41 pacientui taikoma dirbtinė plaučių ventiliacija. Per parą į ligonines dėl COVID-19 paguldyti 89 žmonės.