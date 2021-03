Įspėja dėl viruso plitimo netolygumo: 11 savivaldybių yra geltonajame B scenarijuje, tačiau 12 – dar neišsikapsto iš juodojo

Kaip nurodė specialistė, Lietuva pagal sergamumą šiuo metu yra 15 vietoje. Tačiau ji atkreipė dėmesį, kad net 12 ES šalių yra stebimos susirgimų didėjimo tendencijos.

„Visose ES šalyse yra nustatyta vadinamoji britiškoji atmaina, tik skiriasi mutacijos paplitimas. Taip pat svarbu, kad tik 3 ES šalys atlieka pakankamos apimties sekvenavimo tyrimus, atlieka daugiau nei 10 proc. sekvenavimo tyrimų nuo visų atliekamų tyrimų.

Pietų Afrikos Respublikos atmaina yra kiek mažiau paplitusi, tačiau taip pat yra nustatyta kai kuriuose ES šalyse. Taip pat pavieniai braziliškosios atmainos atvejai yra nustatyti Italijoje, Nyderlanduose, Danijoje“, – informavo epidemiologė.

Daugiau savivaldybių, kur augimas spartėja

Plačiau komentuodama situaciją Lietuvoje L. Ašoklienė konstatavo, kad epidemiologinė kreivė kiek sustojo kilti.

„Turime šiek tiek didėjantį sergamumo rodiklį. Jei palygintume su ankstesniais duomenimis, tai mūsų rodiklis yra 251 atvejis 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų. Tuo metu vasario 19 d. turėjome mažesnį sergamumo rodiklį, kuris siekė 240 atvejų. Tas pats yra pasakytina ir apie vidutinį susirgimų skaičių per savaitę. Šiandien jis siekia 220, tačiau vasario viduryje turėjome tokių dienų, kai jis buvo 446 atvejai. Taip pat kalbant apie teigiamų testų dalį, procentas irgi yra kiek padidėjęs“, – aiškino ji.

Anot jos, tie svyravimai yra labai nežymūs, tačiau labiausiai reikėtų atkreipti dėmesį, kad pastarąją savaitę daugėja savivaldybių, kurių sergamumo rodiklis didėja.

„Ir jų skaičius šiandien siekia apie 30. Tas pats pastebėtina ir apie procentinę teigiamų testų dalį – tokių savivaldybių skaičius daugėja. Taigi situacija savivaldybėse yra nevienoda, šiandien turime bent 12 savivaldybių, kur situacija prilyginama D karantino scenarijui ir 11, kuriose situacija jau geresnė ir jos nuspalvintos geltona spalva. Tai reiškia, kad jose sergamumas yra mažiau nei 100 ir teigiamų procentų dalis mažiau nei 4 procentai“, – komentavo epidemiologė.

Kartu ji pasidžiaugė, kad mirtingumo rodiklis Lietuvoje mažėja, nors šalis ir ES kontekste išlieka 9 vietoje.

Paklausta, kiek dabartinei situacijai įtakos turi prieš porą savaičių įvykę karantino laisvinimai, epidemiologė tvirtino, kad tiesioginių sąsajų įžvelgti dar neišeitų, bet, aišku viena, – išaugo gyventojų mobilumas.

„Praktiškai grįžtame į tą lygmenį, kuris buvo lapkričio pradžioje. Tačiau labiausiai kelia nerimą, kiek tas sergamumo sustojimas gali būti susijęs su mutacijomis, kurios, panašu, Lietuvoje jau yra paplitusios“, – sakė L. Ašoklienė.

Ji priminė, kad šiuo metu Lietuvoje yra patvirtinta 13 susirgimų mutavusiu virusu.

„Iš jų 6 atvejai nustatyti Vilkaviškio ligoninėje, 2 – Kauno šv. Klaros globos namuose, taip pat besitęsiantys protrūkiai, kuriuose nustatyta mutacija, yra Marijampolėje, ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, Kauno mieste – su policijos komisariatu susijusiame protrūkyje“, – sakė specialistė.

243 nauji atvejai

Per praėjusią parą šalyje nustatyti 243 nauji COVID-19 atvejai, nuo šios infekcinės ligos mirė septyni žmonės, pirmadienį pranešė Statistikos departamentas.

Pastarųjų 14 dienų sergamumas koronavirusine infekcija 100 tūkst. gyventojų siekia 251,4 atvejo.

Iš viso Lietuvoje nuo pandemijos pradžios COVID-19 susirgo 199 tūkst. 397 žmonės.

Statistiškai pasveiko ir šiuo metu yra gyvi 184 tūkst. 848 žmonės, deklaruota – 139 tūkst. 21 pasveikusysis. Statistiškai šiuo metu serga 7645 žmonės, deklaruotas sergančiųjų skaičius siekia 53 tūkst. 473.

Deklaruotu sergančiuoju Statistikos departamentas laiko asmenį, kuriam buvo patvirtintas ligos atvejis ir ligos pabaiga nepatvirtinta gydytojo. Statistinis sergantysis yra asmuo, kuriam liga patvirtinta per pastarąsias 28 dienas. Praėjus šiam terminui, žmogus laikomas statistiškai pasveikusiu.

Nuo COVID-19 Lietuvoje iš viso mirė 3253 žmonės. Su šia infekcine liga – tiesiogiai ir netiesiogiai – siejama 6500 mirčių.

Praėjusią parą šalyje atlikti 3082 molekuliniai (PGR) tyrimai dėl įtariamo koronaviruso, iš viso nuo pandemijos pradžios jų atlikta 2 mln. 91 tūkst. 539.

Be to, per parą atlikti 102 antigeno tyrimai. Iš viso jų atlikta 32 tūkst. 884.

Teigiamų diagnostinių tyrimų dalis per pastarąsias septynias dienas siekia 7,3 procento.

Pirmąja vakcinos nuo COVID-19 doze praėjusią parą paskiepyti 382 žmonės, antrąja doze paskiepytųjų nebuvo. Iš viso šalyje pirmąja doze paskiepyta 164 tūkst. 89 žmonės, abiem dozėmis – 73 tūkst. 103 asmenys.

Ligoninėse šiuo metu gydoma 970 COVID-19 pacientų, iš jų 82 – reanimacijoje

Lietuvos ligoninėse šiuo metu gydoma 970 COVID-19 pacientų, 82 iš jų – reanimacijoje, pirmadienį pranešė Statistikos departamentas.

Deguonis papildomai tiekiamas 832 ligoniams, 47 pacientams taikoma dirbtinė plaučių ventiliacija.

Per parą į ligonines dėl COVID-19 paguldyti 58 žmonės.

Iš viso Lietuvoje nuo pandemijos pradžios COVID-19 susirgo 199 tūkst. 398 žmonės.