„Šlykšti bjaurastis“: iš Elono Musko – kritika Trumpo įstatymui

Milijardierius, buvęs „pirmasis bičiulis“, peikė įstatymą dėl to, kad jis smarkiai didina „ir taip milžinišką biudžeto deficitą“.

„Atsiprašau, bet tiesiog nebegaliu to pakęsti“, – socialiniame tinkle „X“ rašė E. Muskas

Tai buvo bene stipriausia E. Musko išsakyta kritika D. Trumpui iki šiol, kuri gali būti vinis į jo bičiulystės su prezidentu karstą.

„Šis didžiulis, skandalingas, kiaulienos pripildytas Kongreso išlaidų įstatymas yra šlykšti bjaurastis. Gėda tiems, kurie už jį balsavo: jūs žinote, kad pasielgėte neteisingai. Jūs tai žinote“ – rašė E. Muskas.

I’m sorry, but I just can’t stand it anymore.



This massive, outrageous, pork-filled Congressional spending bill is a disgusting abomination.



Shame on those who voted for it: you know you did wrong. You know it.

