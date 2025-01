Slovakijos opozicija inicijuos balsavimą dėl nepasitikėjimo premjeru Robertu Fico

„Užuot buvęs savo gimtojoje šalyje ir sprendęs problemas, jis skraido po pasaulį ir lenkiasi diktatoriams“, – sakė opozicijos lyderis Michalas Simecka, turėdamas omenyje R. Fico susitikimą Maskvoje su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu. Jo stovykla tuo tarpu esą yra aiškiai įsipareigojusi Europos Sąjungai ir NATO.

Kada galėtų būti surengtas balsavimas dėl nepasitikėjimo, kol kas neaišku. R. Fico kairioji nacionalistinė koalicija turi tik nežymią daugumą parlamente.

Slovakijos vyriausybės vadovas dėl savo vizito pas V. Putiną gruodžio pabaigoje sulaukė kritikos ir ES. Ukrainos sostinėje Kyjive jis tuo tarpu neapsilankė. Vietoj to jis sustabdė valstybinę karinę pagalbą kaimyninei šaliai kare prieš Rusiją. Be to, R. Fico susipyko su vyriausybe Kyjive, nes ši nutraukė rusiškų dujų tranzitą. Tai reiškia, kad nutrūko gamtinių dujų tekėjimas iš Rusijos į Slovakiją. Tačiau premjeras sulaukia spaudimo ir dėl vidaus politikos reikalų – didelio biudžeto deficito ir sveikatos sistemos problemų.

R. Fico koalicija parlamente turi 76 mandatus iš 150. Kad pareikštų nepasitikėjimą, opozicijai reikia daugumos. Tada prezidentas turėtų paskirti naują vyriausybę. Tačiau parlamentas galėtų susitarti ir dėl naujų rinkimų. Bet tam būtų reikalingas ir opozicijos, ir valdančiųjų partijų pritarimas.