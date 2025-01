Slovakijos premjeras prabilo apie pokalbį su Putinu: duotas vienas pažadas

Pasak jo, V. Putinas davė pažadą, kad esą Rusijos bendrovė „Gazprom“ ras alternatyvių būdų, kaip būtų galima tiekti dujas Slovakijai.

Primenama, kad 2024 m. gruodžio 22 d. R. Fico susitiko su V. Putinu aptarti klausimus ne tik dėl karo Ukrainoje, bet ir dujų tranzito, kai Kyjivas savo ruožtu nusprendė nuo sausio 1 d. sustabdyti rusiškų dujų tranzitą per savo šalies teritoriją.

„Aš kalbėjau su Putinu apie mūsų ir „Gazprom“ sutartį, kurioje sakoma, kad jie privalo tam tikru būdu tiekti mums dujas“, – kalbėjo R. Fico.

Slovakijos premjeras tikino, kad dujų tiekimas esą galimas per „Pietinį srautą“ (dujų tiekimo maršrutą, kuris apimtų Turkijos teritoriją).

Be to, R. Fico teigia, kad neva V. Putinas garantavo, kad Rusija įvykdys savo įsipareigojimus dėl dujų tiekimo, nepaisan to, kad dujotiekio „Turkish Stream“ ir jungiamojo maršruto, kuriuo rusiškos dujos per Turkiją transportuojamos į Europą, pajėgumai yra riboti.

„Prezidentas Putinas garantavo, kad jie įvykdys savo įsipareigojimus“, – patikino Slovakijos premjeras.

Jis taip pat pažymėjo, kad dalis dujų galėtų būti tiekiama per Vakarų Europą, turint omenyje Slovakijos dujotiekių jungtis su kaimyninių Vidurio ir Vakarų Europos šalių dujų tinklais.