Skelbiamos naujos detalės apie Rusijos planus nužudyti Kasparovą ir kitus: minima ir Lietuva

Taip pat planuota nužudyti Ilją Ponomarevą – vienintelį Rusijos deputatą, balsavusį prieš Krymo aneksiją.
JAV neseniai paviešino penkių Kremliaus nurodymus vykdžiusių veikėjų pavardes.
„El Mundo“ skelbia, kad šie asmenys gali būti susiję su planais nužudyti G. Kasparovą ir I. Ponomarevą.
„Abu jie turėjo būti nužudyti JAV, o trečioji auka – subadyta peiliu (arba sudeginta apipylus benzinu) Vilniuje, Lietuvos sostinėje“, – nurodoma tekste.
„G. Kasparovas jau daugiau nei du dešimtmečius bijo dėl savo saugumo. Netrukus po to, kai 2005 m. jis paliko šachmatus, kad visą laiką galėtų skirti politikai, pasaulio čempionas pasamdė aštuonių asmens sargybinių komandą, kuri ne tik lydėdavo jį visur Rusijoje, bet ir nešdavo jam vandens bei maisto, kad Kasparovas neliestų viešai išdėstytų maisto produktų.
2012 m. Kasparovas rašytojai Masha Gessen prisipažino, kad keliaujant į užsienį jam labiausiai patiko tai, kad kurį laiką galėjo apsieiti be savo asmens sargybinių. Po metų grasinimai privertė jį palikti Rusiją, ir jis nedrįso grįžti, nes prieš jį kaupėsi vis daugiau bylų: prasidėjus didelio masto invazijai į Ukrainą, jis buvo įtrauktas į Rusijos „užsienio agentų“ registrą, o 2024 m. – į „teroristų ir ekstremistų“ sąrašą. Šių metų gegužę Rusija paskelbė jo „tarptautinę paiešką“, – rašoma tekste.
Anot šaltinio iš jo aplinkos, JAV valdžios institucijos šią vasarą jam patvirtino, kad jis yra taikinys.
Kitas taikinys buvo I. Ponomarevas. 2014 m. jis buvo vienintelis Dūmos narys, balsavęs prieš Krymo aneksiją.
„Po invazijos jis įstojo į Ukrainos teritorinę gynybą, įkūrė opozicinį leidinį „Utro Fevralya“ ir propagavo Liaudies deputatų kongresą kaip politinę alternatyvą Putino režimui. Jis tvirtina, kad išgyveno penkis pasikėsinimus į jo gyvybę.
I. Ponomarevas gyvena tarp Kyjivo ir Vašingtono; JAV sostinėje jis turi būstą ir biurą, kurį naudoja kaip savo politinės platformos atstovybę JAV. Maskvos pasamdytas asmuo nufilmavo dvi vietas Vašingtone, susijusias su tuo, ką JAV vadina „Auka Nr. 1“, už asmens nužudymą buvo pasiūlyta 40 000 dolerių“, – rašo leidinys.
Viena operacija, kaip skelbiama, vyko ir Vilniuje.
„FSB agentai Jurijus ir Kirilas Jramejevai esą sumokėjo maždaug 200 dolerių JAV piliečiui už tai, kad šis nufotografuotų Lietuvoje gyvenančio rusų opozicijos veikėjo adresą. Asmens, kuris turėjo nufotografuoti adresą, verbavimas prasidėjo maždaug 2025 m. birželio 24 d. Už nužudymą buvo pasiūlyta 25 000 dolerių.
Nuo 2024 m. jų taikiklyje buvo Ivanas Tiutrinas, išsiųstas į Lietuvą ir kartu su Gariu Kasparovu Vilniuje įkūręs „Laisvosios Rusijos forumą“. <...>
Tarp galimų taikinių taip pat yra Ruslanas Gabasovas – Vilniuje gyvenantis išeivio statusą turintis baškirų aktyvistas, reikalaujantis Baškortostano nepriklausomybės. 2025 m. jis savo automobilyje aptiko sekimo įrenginį, o vėliau Lietuvos prokuratūra nustatė planą jį nužudyti“, – teigiama tekste.
JAV pateikė kaltinimus 5 asmenims dėl užsakomųjų žmogžudysčių – vienos ir Lietuvoje
JAV teisingumo departamentas pateikė kaltinimus penkiems asmenims dėl įtariamo Rusijos sąmokslo susijusio su sekimu, verbavimu ir užsakomosiomis žmogžudystėmis, nurodoma antradienį paviešintame kaltinamajame akte, praneša „Reuters“.
JAV teisingumo departamento kaltinamajame akte nurodoma, kad penki asmenys dirbo Rusijos žvalgybos tarnyboms ir turėjo vykdyti išpuolius ir žmogžudystes visame pasaulyje. Šie asmenys vis dar yra laisvėje.
Teisingumo departamentas paskelbė, kad kaltinimai sąmokslu finansuoti terorizmą pateikti 63 metų Rusijos piliečiui Jurijui Chramejevui, buvusiam Rusijos žvalgybos tarnybos pulkininkui, jo 27 metų sūnui Kirilui Chramejevui, 35 metų Kubos piliečiams Oemisui Romagozai Durruthy ir Yaideliui Delgado Suarezui bei 22 metų Venesuelos piliečiui Angelui Eduardo Castro.
J. ir K. Chramejevai, Y. D. Suarezas ir A. E. Castro taip pat kaltinami sąmokslu įvykdyti užsakomąją žmogžudystę.
JAV generalinis prokuroras Toddas Blanche'as žurnalistams sakė, kad taip pat buvo planuojama nužudyti Rusijos disidentą JAV sostinės Vašingtono apylinkėse.
Teisingumo departamento teigimu, šis tinklas, kaip įtariama, užverbavo kelis asmenis Jungtinėse Valstijose, kad jie vykdytų Rusijos disidentų stebėjimą, įskaitant vieną gyvenantį JAV ir vieną Lietuvoje.
Vienam užverbuotam asmeniui, kaip teigiama, buvo pasiūlyta 40 tūkst. JAV dolerių (34,6 tūkst. eurų), kad jis „eliminuotų“ arba „pradangintų“ JAV gyvenantį žmogų, pranešė Teisingumo departamentas.
Praėjusiais metais kitam užverbuotam asmeniui Jungtinėse Valstijose, kaip teigiama, buvo pasiūlyta 25 tūkst. JAV dolerių (21,6 tūkst. eurų) už Lietuvoje gyvenančio žmogaus nužudymą.
Rusijos ambasada JAV iš karto neatsakė į prašymą pakomentuoti situaciją. Rusija anksčiau yra neigusi vykdanti tokias operacijoas užsienio valstybėse, įskaitant JAV.
ELTA primena, kad Kubos pilietis O. Romagoza Durruthy, kuris gyveno Rusijoje, šios šalies žvalgybos nurodymu 2024 m. organizavo Šiauliuose veikiančios bendrovės TVC Solutions pagedimą. Jam išduotas tarptautinis arešto orderis.
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