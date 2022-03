Skelbia nutekintą „FSB agento“ ataskaitą: Rusija karą privalo baigti iki vasaros, antraip „prasidės pasaulinis siaubas“

Šį 2000 žodžių dokumentą paskelbė Vladimiras Osečkinas, Rusijos žmogaus teisių aktyvistas, valdantis antikorupcinį tinklalapį Gulagu.net, rašo „The Times“.

Rusijos saugumo tarnybų ekspertas, vienas iš „Bellingcat“ tyrėjų Christo Grozevas socialiniame tinkle „Twitter“ tvirtino, kad ataskaitą parodė dviem FSB pareigūnams, kurie abu sakė neabejojantys, kad ją parašė kolega.

I showed the letter to two actual (current or former) FSB contacts, and they had no doubt it was written by a colleague. They didn't agree with all of his conclusions, but that's a different story.

