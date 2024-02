Skandalingas Trumpo pagrasinimas NATO šalims: Lietuvos ekspertai paaiškino, ką tai reiškia

Klausimą, ar D. Trumpas tokiomis kalbomis stengiasi išgąsdinti Europos auditoriją, komunikacijos konsultantas ir ekspertas Mindaugas Lapinskas vertina vienareikšmiškai – tai, viso labo, rinkiminis šou.

„Trumpas, ko gero, pats nelabai galvoja apie užsienio auditorijas. Yra tas pasakymas „begemotas – labai nerangus gyvūnas... Bet turint omeny jo masę – tai ne jo problemos“. Tai lygiai taip pat ir čia. Pietų Karolinoje jis nori laimėti prieš savo vienintelę likusią konkurentę ir dėl to jam reikia tvirtinti savo kaip „kieto vyruko“ kredencialus“, – portalui tv3.lt teigia M. Lapinskas.

Negalvoja apie pasekmes

Komunikacijos ekspertas pridūrė, jog buvęs prezidentas yra ganėtinai impulsyvi asmenybė, todėl kalbėdamas apie tai, kas jam šauna į galvą, negalvoja apie pasekmes.

REKLAMA

REKLAMA

„Būna situacijų kai tau reikia parodyti kažkokias tai charakteristikas, na, ir tu tiesiog prieš kitus žmones giriesi ką tu nuveikei, kaip tu kalbėjai, su kuo tu bendravai. Tai šia prasme jis tiesiog pasakojo kiek jis daug nuveikė ir ką jis padarė, o kadangi jis yra gana impulsyvus žmogus ir kalba tai, kas jam šauna į galvą, tai jis tikriausiai net negalvojo, kad kažkas gali tokio ypatingo atsitikti“, – tvirtino M. Lapinskas.

REKLAMA

Rytų Europos studijų centro (RESC) direktorius, politologas Linas Kojala priduria, jog taip kalbėdamas D. Trumpas siekia parodyti, jog dabartinė JAV valdžia yra silpna ir nesugeba užtikrinti JAV interesų apgynimo.

„D. Trumpas bando įtvirtinti platesnį pasakojimą, idėją, kad dabartinė administracija nėra tinkama, kad ji nesugeba užtikrinti JAV interesų apgynimo, kad amerikiečiai dėl to išleidžia daug pinigų kitiems pasaulio kraštams, bet neturi jų pakankamai vidaus problemoms spręsti. NATO yra tiesiog to iliustracija ar to pavyzdys“, – portalui tv3.lt kalba L. Kojala.

REKLAMA

REKLAMA

Atsisakymo ginti NATO realumas

RESC direktorius abejoja ar toks D. Trumpo pareiškimas gali padaryti realios žalos NATO valstybėms. Jo teigimu, buvusio prezidento nuostata iš naujo įvertinti JAV įsipareigojimus NATO, yra pernelyg neaiški.

„Nėra aišku, koks konkrečiai būtų tas veiksmų planas, bet galima preziumuoti, kad tokio veiksmų plano ir nėra. D. Trumpo pareiškimai, kurie daugeliu atvejų apie NATO ir apskritai apie Europos saugumą yra pavieniai, jie yra orientuoti į visuomenės rinkėjų mobilizaciją, bet nebūtinai į tai, kas parodytų platesnę viziją arba konkretų veiksmų planą. Tai yra, ką jis darytų praktikoje, mes nuspėti galime sunkiai“, – tvirtina L. Kojala.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

M. Lapinskas taip pat priduria, jog tokios D. Trumpo remarkos nėra naujiena.

„Šita D. Trumpo pozicija, kad Europos valstybės, kitos NATO narės, turi vykdyti savo įsipareigojimus, nėra visiškai nauja, jis reikalavo to paties ir būdamas prezidentu, o dabar tai pakartojo“, – teigia komunikacijos ekspertas.

Atspindėta nuomonė

L. Kojalos teigimu, D. Trumpas taip kalbėdamas atspindi didesnę dalį Respublikonų elito, kuri palaiko jo kandidatūrą, bet nebūtinai su buvusiu prezidentu sutinka.

REKLAMA

„Turbūt D. Trumpo pareiškimai apie tarptautinę politiką, apie NATO, tiems patiems elito atstovams, kurie palaiko Trumpo kandidatūrą, nebūtinai patinka“, – tvirtina politologas.

Jis priduria, jog prieš 2016 metų rinkimus buvo matomi bandymai D. Trumpą dėl tokių pareiškimų kritikuoti. Bet kadangi jo dominavimas partijoje yra toks didelis, net ir tie, kurie potencialiai nepritartų šioms nuostatoms, vis tiek dėl politinių priežasčių nusprendžia jį remti.

REKLAMA

Aiškus pareiškimas

Vasario 10 d. į Baltuosius rūmus sugrįžti siekiantis Donaldas Trumpas sakė, kad skatins Rusiją pulti NATO nares, nevykdžiusias savo finansinių įsipareigojimų, ir tai radikaliausias jo pareiškimas prieš šį karinį aljansą, kurį jis jau seniai vertina skeptiškai.

JAV įstatymų leidėjams diskutuojant dėl naujos pagalbos Ukrainai, jau beveik dvejus metus kovojančiai su Rusijos agresija, buvęs prezidentas kartojo, jog nesąžininga įpareigoti Jungtines Valstijas ginti 30 kitų NATO šalių narių.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Šeštadienį kalbėdamas rinkimų kampanijos mitinge Pietų Karolinoje, D. Trumpas papasakojo apie pokalbį su kitos, nenurodytos NATO šalies vadovu per kažkurį Aljanso susitikimą.

„Vienas iš didelių šalių prezidentų atsistojo ir pasakė: „Na, pone, jei mes nemokėsime ir jei mus užpuls Rusija, ar jūs ginsite mus?“ Aš pasakiau: „Jūs nemokėjote, jūs nesumokėję? Ne, aš jūsų neginčiau. Iš tiesų aš skatinčiau juos daryti viską, ką jie, po velnių, nori. Turit sumokėti. Turit apmokėti savo sąskaitas“, – pasakojo eksprezidentas.