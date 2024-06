Skandalas lėktuve: mažametis berniukas išvarytas, nes neprisisegė saugos diržo

Skrydžio liudininkai teigė, kad berniukas atkakliai nenorėjo likti sėdėti ir prisisegti saugos diržo. Dėl šio kivirčo skrydis į Simono Bolivaro tarptautinį oro uostą 8.20 val. ryto vėlavo daugiau nei vieną valandą.

Įraše, kuris buvo išplatintas socialiniame tinkle X, užfiksuoti įsiutę keleiviai, reikalaujantys išvežti vaiką ir raginantys darbuotojus „kažką daryti“.

Vaizdo įraše taip pat užfiksuota, kaip mažametis vis labiau jaudinasi dėl sulaikymo, o oro linijų darbuotojai stengiasi visus nuraminti ir atnaujinti kelionę.

Siekdama informuoti keleivius, skrydžio palydovė paskelbė: „Gerbiami keleiviai, informuojame, kad jei nesilaikoma skrydžio taisyklių, skrydžio pradėti negalėsime. Jų nebuvo laikomasi, turėjome grįžti. O dabar laukiame, kol keleiviai, kurie nesilaikė taisyklių, išlips. Taip pradėti skrydžio negalime dėl saugumo“.

