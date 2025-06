Šiurpus įvykis kelyje: ant bedugnės krašto atsidūrusio vairuotojo laukė dar vienas siurprizas

Įraše matyti, kaip sunkvežimio kabinoje įkalintas vairuotojas atsakinėjo į nelaimės vietoje buvusių žmonių klausimus.

Visą ir taip komplikuotą situaciją apsinkuno ir tai, kad dėl ryšio problemų vairuotojas negalėjo susisiekti su gelbėjimo tarnybomis.

„Mes visi neturime ryšio. Broli, tau pasisekė, bet tai labai pavojinga. Tau tereikia palaukti, kol atvyks ugniagesiai“, – vairuotoją nuo tilto krašto ramino jį nufilmavęs žmogus.

Po šio incidento Kinijos valdžios institucijos teigė, kad šiame regione iš krantų išsiliejo kelios upės, o liūčių apimtys buvo rekordinės per trisdešimt metų.

Pranešama, kad vairuotojas spėjo sulaukti pagalbos ir nepatyrė jokių sužalojimų.

Išsigelbėjęs kinas davė interviu įvairioms žiniasklaidos priemonėms. Jis teigė, kad pajutęs griūvantį tiltą iš karto visu pajėgumu pradėjęs stabdyti.

„Tiltas sugriuvo prieš mano akis. Išsigandau ir apšalau tą akimirką. Gelbėtojai liepė atidaryti galinį langą. Liepė tai daryti iš lėto ir švelniai, kad judesio metu neiškrisčiau per langą. Tada jie ištiesė kopėčias, kurios ėjo per puspriekabės viršų ir kuriomis turėjau išlipti“, – sakė birželio 24 dieną per incidentą stebuklingai išsigelbėjęs sukniasvorės transporto priemonės vairuotojas.

