Širdį draskanti žinia: „Hamas“ žiauriai nužudė 12-metę – jautrius žodžius po jos dingimo skyrė ir „Hario Poterio“ autorė

Pasak Izraelio žiniasklaidos, jų sudegintus kūnus netoli Izraelio ir Gazos Ruožo pasienio tvoros rado paieškos ir gelbėjimo organizacijos ZAKA darbuotojai.

Pirmadienį, kai mergaitės likimas dar buvo nežinomas, „Hario Poterio“ knygos autorė J. K. Rowling socialiniame tinkle „X“ pasidalino žinute, kurioje rašė: „Dėl akivaizdžių priežasčių ši nuotrauka mane prikaustė prie širdies“.

Kidnapping children is despicable and wholly unjustifiable. For obvious reasons, this picture has hit home with me. May Noya and all hostages taken by Hamas be returned soon, safely, to their families. https://t.co/YIbf3egib4

REKLAMA