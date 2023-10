Izraelio premjeras Netanyahu: „Hamas“ yra naujieji naciai

„Kancleris Scholzas (Vokietijos kancleris Olafas Scholzas – red.), kuris taip pat čia lankėsi, „Hamas“ pavadino naujaisiais naciais. Jis teisus. Jūs ryžtingai kovojote su naciais prieš 80 metų ir jus rėmė visas pasaulis.

Prezidentas Bidenas (JAV prezidentas Joe Bidenas – red.) „Hamas“ pavadino blogesniais už ISIS. Jis irgi teisus. „Hamas“ yra naujieji naciai. Jie naujasis ISIS. Ir turime prieš juos kovoti, kaip civilizuotas pasaulis susivienijo kovoti prieš nacius. Pasaulis dabar turi stoti kartu su Izraeliu, kai mes kovojame prieš ir nugalime „Hamas“. Tai ne tik mūsų, bet ir viso civilizuoto pasaulio mūšis“, – bendroje spaudos konferencijoje su Didžiosios Britanijos premjeru Rishi Sunaku ketvirtadienį kalbėjo B. Netanyahu.

"You fought the Nazis 80 years ago... Hamas are the new Nazis"



Prime Minister Benjamin Netanyahu tells UK Prime Minister Rishi Sunak that Israel's fight against Hamas is "the battle of the entire civilized world" https://t.co/HyirlnWdLr pic.twitter.com/L0QQDd6dis

REKLAMA