Šiomis ligomis vaikai užsikrečia dar motinos pilve: gydytojai įspėja apie pavojingų XIX a. ligų sugrįžimą

Šiam ligų spektrui priklauso skorbutas, rachitas, neprievalgis ir sifilis.

Tymai

Portalo „The Mirror“ teigimu, pirmieji tymų simptomai dažniausiai primena peršalimą, o po kelių dienų atsiranda bėrimas. Mažiems vaikams pirminiai tymų simptomai gali būti labai nemalonūs, tačiau kai kuriais atvejais gali kilti komplikacijų, sukeliančių rimtesnį pavojų, įskaitant smegenų pažeidimus ir mirtį.

„Pirmieji tymų simptomai yra labai nemalonūs – kosulys, raudonos ašarojančios akys, baltos dėmės burnoje, aukšta temperatūra ir odos bėrimas. Tai gali sukelti aklumą, smegenų infekciją, klausos praradimą, viduriavimą, dehidrataciją ir plaučių uždegimą.

Vaikai, kurie yra prastai maitinami, nusilpę arba segantys kitomis infekcijomis, dažniau patiria komplikacijas arba miršta nuo tymų“, – teigė internetinės vaistinės Jungtinėje Karalystėje „Dr. Fox“ atstovė, daktarė Deborah Lee.

Gydytoja priduria, kad norint išvengti tymų ir jų komplikacijų, reikia skiepyti vaikus. Jungtinės Karalystės Nacionalinė sveikatos tarnyba (NHS) teigia, kad 3,4 mln. šalies vaikų nebuvo paskiepyti nuo tymų.

„Labai svarbu, kad maži vaikai būtų paskiepyti ir apsaugoti nuo siaubingų tymų pasekmių sveikatai. Nuo 2000 m. iki 2021 m. tymų vakcina padėjo išvengti 56 mln. mirčių nuo tymų, nuo kurių dažniausiai miršta jaunesni nei 5 metų vaikai“, – teigė D. Lee.

Skorbutas

Skorbutą sukelia ilgą laiką maiste trūkstant vitamino C, kuris dažnai sukelia daugybę nemalonių simptomų. Dažniausi simptomai yra didelis nuovargis, silpnumas ir irzlumas, taip pat sąnarių, raumenų ar kojų skausmus. Dažniausiai vitamino C trūksta dėl to, kad mityboje vartojama per mažai vaisių ir daržovių.

„Be abejo, pagrindinė šių ligų priežastis yra netinkama mityba, kurią lemia skurdas, ir tai, kad maistas yra brangus. Juk šiuo metu išgyvename pragyvenimo išlaidų krizę. Be to, beprecedentiškai išaugo perdirbtų maisto produktų, kuriuose dažnai būna daug riebalų, cukraus, druskos ir kuriuose trūksta vitaminų bei mineralų, vartojimas“, – aiškino D. Lee.

Skorbutas yra lengvai gydomas, tačiau turi būti gydomas greitai. Lengvi atvejai dažnai gydomi į mitybą įtraukiant daugiau vitamino C, pavyzdžiui, iš šviežių vaisių ir daržovių, tačiau šeimos gydytojai taip pat gali skirti vitamino C papildų.

Rachitas

Rachitas – tai vaikų kaulų vystymąsi pažeidžianti būklė, dažniausiai kylanti dėl vitamino D arba kalcio trūkumo.

Simptomai, kurie gali indikuoti ligą yra kaulų skausmas, lėtas augimas ir silpni kaulai dėl kurių gali atsirasti kaulų deformacijų. Naujausi duomenys atskleidė, kad nuo 2019 m. užregistruoti 28 tūkst. rachito atvejai.

„Rachitas – tai liga, kurią sukelia vitamino D, kalcio ir fosfatų trūkumas. Rachito priežasčių gali būti daug, įskaitant nepakankamą saulės spindulių poveikį, apsauginių kremų nuo saulės naudojimą ir mitybos trūkumą“, – teigė D. Lee.

Gydytoja taip pat pridūrė, jog didžiausia rizika susirgti rachitu yra Azijos, Afrikos, Karibų bei Artimųjų Rytų kilmės vaikams, nes jų oda tamsesnsė, todėl jiems reikia daugiau būti saulėje, kad gautų vitamino D.

Dažniausiai rachitą galima gydyti vartojant maisto produktus, kuriuose yra kalcio ir vitamino D, arba vartojant vitaminų papildus.

Neprievalgis

Pasak NHS, neprievalgis – tai rimta būklė, kuri pasireiškia kai mityboje nėra reikiamo kiekio maistinių medžiagų.

Praėjusiais metais „Times Health Commission“ nustatė, kad per pastarąjį dešimtmetį neprievalgio atvejų padvigubėjo, o per metus iki 2023 m. balandžio, dėl šios ligos Anglijoje buvo hospitalizuota 10 tūkst. pacientų. Atskiru Bendruomenių rūmų bibliotekos tyrimu nustatyta, kad nuo 2015 m. hospitalizacijų dėl nepakankamos mitybos padaugėjo 7,7 proc.

Gydymas gali apimti mitybos pokyčius ir maisto papildus, maitinimo vamzdelius arba kitas priežiūros ir paramos paslaugas.

Sifilis

Sifilis yra lytiškai plintanti infekcija, turint lytinių santykių su kitu užsikrėtusiu asmeniu. Svarbu pabrėžti, kad užsikrėtęs asmuo gali visiškai nežinoti, kad juo serga. Užkrečiama 1, 2 stadijos ir ankstyvuoju latentiniu sifiliu. Tai reiškia, kad asmuo gali būti užkrečiamas 2 metus ar ilgiau. 3 stadijos sifilis nėra užkrečiamas.

Sifilis dažnai vadinamas „didžiuoju apsimetėliu“, nes simptomai yra nespecifiniai ir dažnai priskiriami kokiai nors kitai infekcijai.

D. Lee teigia, jog šiuo metu yra didžiausias susirgimų sifiliu skaičius nuo 1948 m. ir tai kelia didelį susirūpinimą.

„Sifilis yra sunki liga, kurios negydant sukeliamos sunkios ilgalaikės pasekmės. Jis taip pat gali būti perduodamas iš motinos kūdikiui gimdoje“, – aiškino gydytoja.

Ji priduria, jog ankstyvosios stadijos sifilis sukelia neskausmingą opą, kuri gali būti ant gimdos kaklelio, makštyje arba išangės kanalo viduje, tad žmogui jos nematomos. Kai opos užgyja, nieko nesimato ir jokių simptomų nėra, kol nepasireiškia antrinio sifilio požymiai.

„Antrinio sifilio simptomai gali būti lengvi ir nespecifiniai. Jie gali būti karščiavimas, padidėję limfmazgiai, gerklės skausmas, galvos, raumenų skausmas ir nuovargis. Tai gali būti priskiriama virusinei ligai. Ant delnų ir padų gali atsirasti žvynuotas bėrimas. Sifiliu gali užsikrėsti kiekvienas lytiškai aktyvus žmogus“, – tvirtino D. Lee.

NHS duomenimis, sifilis gydomas antibiotikais, kuriuos galima gauti injekcijų, tablečių ar kapsulių pavidalu. Gydymo trukmė priklauso nuo sifilio stadijos.