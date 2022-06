Simonian prabilo apie paskutinę Kremliaus viltį: „Tegul jie supranta, kad neįmanoma su mumis nedraugauti“

Praėjusią savaitę kalbėdama Rusijos organizuojamame Sankt Peterburgo ekonomikos forume, propagandinio Rusijos kanalo RT vadovė M. Simonian sakė:

„Žinote, yra toks labai ciniškas juokelis, net ne juokelis, o šauksmas Maskvoje, jau kelis kartus girdėjau iš skirtingų žmonių. Skamba taip: „Visos mūsų viltys – į badą“. Ką tai reiškia? Ogi tai, kad dabar prasidės badas ir jie persigalvos ir atšauks sankcijas, ir ims su mumis draugauti, nes supras, kad su mumis neįmanoma nedraugauti“.

Margarita #Simonyan, editor-in-chief of RT, says frankly that she hopes for a famine. By organizing it, they hope to force the West to become friends with #Russia. pic.twitter.com/zRYmGFeKhv