Šiemet Lenkija Jungtinių Valstijų kvietimu dalyvauja G20 veikloje visateisės dalyvės teisėmis.
Per spaudos konferenciją R. Sikorskis pareiškė, kad dėl šalies „įtaigiai pristatomos pozicijos“ Lenkijai per susitikimą pavyko užsitikrinti dar kelių valstybių paramą.
Diplomatijos vadovas pranešė, kad Lenkija jau sulaukė kvietimų dalyvauti G20 susitikimuose iš šalių, kurios grupei pirmininkaus ateinančius dvejus metus – Jungtinės Karalystės ir Pietų Korėjos.
„Toliau – Meksika, netrukus susitiksiu su Meksikos užsienio reikalų ministru“, – sakė jis.
R. Sikorskis atkreipė dėmesį, kad per plenarinį posėdį jis sėdėjo renginio šeimininko, JAV valstybės sekretoriaus Marco Rubio, dešinėje, o jo kolegai iš Rusijos Sergejui Lavrovui skirta vieta buvo gerokai toliau.
„Rusija griauna savo ateitį, o Lenkija savąją kuria. Na, dėl to jie gali kaltinti tik save“, – sakė R. Sikorskis.
Penktadienį S. Lavrovas kritikavo Lenkijos pakvietimą į susitikimą, vadindamas jį neproduktyviu. Rusijos užsienio reikalų ministerijos vadovas teigė, esą toks sprendimas prieštarauja diplomatiniam siekiui rasti bendrą sutarimą, o Lenkijos dalyvavimas susitikimui „nesuteikia jokios pridėtinės vertės“.
Komentuodamas šiuos pareiškimus, R. Sikorskis ironizuodamas atkreipė dėmesį, kad kai kurie dalykai nesikeičia.
„Konservatoriui visada malonu, kai kai kurie dalykai visatoje išlieka nepakitę“, – sakė jis.
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