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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Sikorskis apie pasiruošimą karui: turiu uogienių, ryžių atsargų ir rankinę pompą

2026-09-22 19:09 / šaltinis: tv3.lt
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2026-09-22 19:09
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Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslawas Sikorskis interviu leidiniui „Fakt“ nurodė, kad „turi instrukcijas ir atsargų“ bei yra nusimatęs, kur netoli namų yra artimiausia slėptuvė.

Radoslawas Sikorskis SCANPIX
GALERIJA (13)

Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslawas Sikorskis interviu leidiniui „Fakt“ nurodė, kad „turi instrukcijas ir atsargų“ bei yra nusimatęs, kur netoli namų yra artimiausia slėptuvė.

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„Kiekvienas taip pat turėtų žinoti, kaip uždėti tvarstį. Tai praverčia net ir taikos metu, – teigė jis.

„Turiu ryžių atsargų, namuose turiu rankinę pompą, taip pat turiu uogienių iš vaisių, užaugintų mano sode“, – atskleidė Lenkijos užsienio reikalų ministras interviu leidiniui „Fakt“.

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„Jei valstybė sako piliečiui: „klausyk, laikai neramūs, geriau būti pasiruošusiam“, tai nepakenks to paklausyti. Tai raginimas į tai įsiklausyti“, – pabrėžė R. Sikorskis.

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Sikorskis: tik vienas žmogus žino, kaip arti esame Rusijos ir NATO konflikto

R. Sikorskis pareiškė, kad tik Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas žino, kaip arti esame „tikro ginkluoto konflikto tarp Rusijos ir NATO šalies”.

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(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis

Tokią mintį R. Sikorskis išreiškė interviu „Fakt.pl“.

„Tik vienas žmogus žino, kaip arti šiandien esame tikro ginkluoto konflikto tarp Rusijos ir vienos iš NATO šalių. Tai Putinas, nes NATO yra visiškai gynybinis aljansas“, – sake R. Sikorskis.

„Turime būti pasirengę atgrasymo priemonėms, jei Putinas pakartotų tai, ką anksčiau padarė Sakartvele, o dabar – Ukrainoje“, – pridūrė Lenkijos užsienio reikalų ministras.

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Raimis
Raimis
2026-09-22 19:13
besmegenis debilas tas panu shlėkta,bet mūsų budrio jis neperspjaus.
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Toks jausmas
Toks jausmas
2026-09-22 19:42
Kad jis ir žaliųjų musmirių pasidžiovino ir laiks nuo laiko
arbatėlės jų užsipliko.
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Jam dar yra į ką lygiuotis
Jam dar yra į ką lygiuotis
2026-09-22 19:44
Į neprilygstamąją Kalą Kalas,atrodė ,kad Analiena Berbok trys šimtaimšešiasdešimt laipsnių nieks neperspjaus,
bet Kalas lengvai tai padarė.
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