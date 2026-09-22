Sikorskis apie pasiruošimą karui: turiu uogienių, ryžių atsargų ir rankinę pompą

„Kiekvienas taip pat turėtų žinoti, kaip uždėti tvarstį. Tai praverčia net ir taikos metu, – teigė jis.
„Turiu ryžių atsargų, namuose turiu rankinę pompą, taip pat turiu uogienių iš vaisių, užaugintų mano sode“, – atskleidė Lenkijos užsienio reikalų ministras interviu leidiniui „Fakt“.
„Jei valstybė sako piliečiui: „klausyk, laikai neramūs, geriau būti pasiruošusiam“, tai nepakenks to paklausyti. Tai raginimas į tai įsiklausyti“, – pabrėžė R. Sikorskis.
Sikorskis: tik vienas žmogus žino, kaip arti esame Rusijos ir NATO konflikto
R. Sikorskis pareiškė, kad tik Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas žino, kaip arti esame „tikro ginkluoto konflikto tarp Rusijos ir NATO šalies”.
Tokią mintį R. Sikorskis išreiškė interviu „Fakt.pl“.
„Tik vienas žmogus žino, kaip arti šiandien esame tikro ginkluoto konflikto tarp Rusijos ir vienos iš NATO šalių. Tai Putinas, nes NATO yra visiškai gynybinis aljansas“, – sake R. Sikorskis.
„Turime būti pasirengę atgrasymo priemonėms, jei Putinas pakartotų tai, ką anksčiau padarė Sakartvele, o dabar – Ukrainoje“, – pridūrė Lenkijos užsienio reikalų ministras.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.
arbatėlės jų užsipliko.
bet Kalas lengvai tai padarė.