Siaubo kupina akimirka: keleivinis lėktuvas per klaidą vos nepanėrė į vandenyną

Kai dėl blogų oro sąlygų lėktuvas buvo priverstas nutraukti bandymą leistis Kauai Lihue oro uoste (Havajai), mažiau patyręs pilotas „netyčia“ pastūmė vairo traukę į priekį prieš sumažindamas lėktuvo greitį, pranešė „Bloomberg“. Dėl to lėktuvas vos per kelias sekundes nukrito iš 305 metrų aukščio iki 122 metrų virš vandenyno, teigiama pranešime.

Kai pilotų kabinoje ėmė kaukti įspėjamieji signalai, kapitonas liepė pirmajam pilotui padidinti greitį, todėl lėktuvas „agresyviai“ kilo atgal į dangų 2591 metrų per minutę greičiu, teigia „Bloomberg“.

Lėktuvas grįžo į Honolulu (Havajai), ir niekas nebuvo sužeistas, teigiama pranešime.

Nors „Bloomberg“ pranešime pirmasis pilotas vadinamas „mažiau patyrusiu“, reikėtų pažymėti, kad net ir būdamas pirmojo rango, pilotas didelėje oro linijų bendrovėje turi daug skraidymo patirties.

