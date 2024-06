Vėliau skrydis buvo nukreiptas į Bankoką. A. Tan ir A. Chanas, abu gydytojai, papasakojo apie siaubą ore ir apie tai, ką jie padarė, kad padėtų sau ir kitiems. Kai pajuto, kad jų lėktuvas krenta, pora vos spėjo sureaguoti, skelbia portalas „Business Insider“.

„Paskutinis dalykas, kurį pamačiau, buvo Amosas, bandantis užsisegti saugos diržą, o kitas dalykas, kurį užfiksavau, buvo tai, kad jo jau nebėra savo vietoje“, – pasakojo A. Tan.

„Turbūt buvau pasimetęs, nes kai kitą kartą atmerkiau akis, iš tikrųjų jau buvau prie praėjimo, – sakė Chanas. – Aš atsitrenkiau į kitą keleivį, sėdintį per dvi eiles už mūsų“.

Medaus mėnuo virto nepamirštamu košmaru

Pora iš Singapūro leido savo medaus mėnesį Italijoje ir Islandijoje, tačiau nusprendė vienai dienai grįžti namo.

„Grįžome, nes Amoso senelis šventė 100-ąjį gimtadienį. Po to planavome tęsti medaus mėnesį, todėl grįžome tik vienai dienai“, – sakė A. Tan.

Ade Tan ir jos vyras buvo tarp 211 keleivių ir 18 įgulos narių, skridusių oro bendrovės „Singapore Airlines“ (SIA) reisu SQ321 į Čangio oro uostą Singapūre.

Breaking News ⚠️ Singapore Airlines flight SQ321 from London Heathrow Airport to Singapore encountered severe turbulence on the way, injuring several passengers and killing one person.

Singapore Airlines posted on Facebook on Tuesday (May 21) that the Boeing 777-300ER aircraft… pic.twitter.com/aNJlglOE3o — Troll Media Center (@TrollCTO69420) May 21, 2024

Singapūro transporto saugos tyrimų biuro duomenimis, incidentas virš pietų Mianmaro įvyko praėjus 10 valandų nuo pakilimo.

62 sekundes trukusi turbulencija prasidėjo lėktuvui „Boeing 777-300ER“ skrendant 11,3 kilometrų aukštyje. Pareigūnų teigimu, turbulencija buvo tokia stipri, kad lėktuvas per keturias sekundes nukrito 54 metrus žemyn. Dėl įvykusio incidento lėktuvas buvo priverstas nukreipti skrydį į Bankoką.

Moteris pasakoja, kad žmonės trankėsi į lubas, iš kurių jau buvo nusileidusios deguonies kaukės.

„Daug žmonių buvo sužeisti, ant jų galvų buvo kraujo, kai kurie gulėjo ir praėjime, – pridūrė ji. – Aš irgi atsitrenkiau į lubas, tad mačiau, kaip visos deguonies kaukės nukrito priešais mano akis“.

Skubėjo padėti keleiviams

Per incidentą sužeista dešimtys keleivių, kai kurie patyrė galvos ir stuburo smegenų traumas. Vienas keleivis, 73 metų britas Geoffrey Kitchenas, mirė nuo įtariamo širdies smūgio. Vyras jau anksčiau sirgo širdies liga.

Latest updates on the Singapore Airlines Boeing 777-300ER (9V-SWM) incident :



- 71 victims of the Flight #SQ321 incident have been hospitalized at different hospitals.



- Passengers with minor injuries : 26. Those with medium level injuries : 39, Critical cases like broken…

A. Tan ir A. Chanas – kvalifikuoti gydytojai, tad tik nurimus turbulencijai jie ėjo po lėktuvo saloną ir rūpinosi sužeistais keleiviais.

„Girdėjome, kaip žmonės šaukėsi medikų pagalbos. Aš ėjau labiau į lėktuvo priekį, o Amosas – į galą“, – sakė A. Tan.

Tuomet ji pastebėjo, kad Geoffrey Kitchenas nugriuvo. Be A. Tan, juo rūpinosi dar du gydytojai ir slaugytoja.

„Prisimenu, kaip šaukiau likusiems lėktuvo salone ir klausiau, ar dar kas nors moka daryti dirbtinį kvėpavimą“, – pasakojo ji ir pridūrė, kad du vyrai atskubėjo padėti daryti dirbtinį kvėpavimą.

Moteris pasakojo, kad žmonės apie 20–30 minučių bandė atgaivinti vyrą, tačiau jų bandymai nebuvo sėkmingi.

Patys patyrė sužalojimus

Ade Tan pasakojo „Business Insider“, kad jos kaklo skausmas pradėjo stiprėti lėktuvui nusileidus Bankoke.

„Manau, kad kai pirmą kartą atsitrenkiau į lubas, skausmo neužfiksavau“, – sakė moteris.

Grįžus namo į Singapūrą, porai buvo atliktos galvos ir kaklo kompiuterinės tomografijos.

„Amosas buvo visiškai sveikas, bet kadangi jis buvo praradęs sąmonę, jį reikėjo paguldyti stebėjimui“, – sakė A. Tan.

Vėliau moteriai buvo diagnozuotas kaklinės stuburo dalies lūžis.

„Ligoninėje išbuvau apie savaitę daugiausia dėl to, kad buvo gana sunku mobilizuoti lūžį“, – sakė ji ir pridūrė, kad kelias ateinančias savaites turi nešioti kaklo įtvarą.

A. Tan ir A. Chanas sakė, kad dėl šio incidento jie nebijo skraidyti. Moteris pagyrė SIA ir Bankoko medikų bei oro uosto komandas už jų reakciją ištikusios krizės metu.

Oro linijų bendrovė pasiruošusi atlyginti visus nuostolius

Gegužės 31 d. SIA paskelbė, kad Bankoke tebėra 34 lėktuvo keleiviai, 23 iš jų gydomi ligoninėje. Ankstesniame gegužės 27 d. pranešime aviakompanija teigė, kad visi įgulos nariai grįžo į Singapūrą.

Paprašytas pakomentuoti, SIA atstovas atkreipė dėmesį į gegužės 29 d. „Facebook“ įrašą, kurį oro transporto bendrovė paskelbė po to, kai paaiškėjo Singapūro transporto saugos tyrimų biuro preliminarios tyrimo išvados.

„Keleivių ir darbuotojų saugumas ir gerovė yra mūsų svarbiausi prioritetai“, – sakoma SIA pranešime.

„Esame pasiryžę remti savo keleivius ir įgulos narius, kurie tą dieną buvo lėktuve, taip pat jų šeimas ir artimuosius. Tai apima medicininių ir ligoninės išlaidų padengimą, taip pat bet kokią papildomą pagalbą, kurios jiems gali prireikti“, – pridūrė oro linijų bendrovė.