Besilaukiančios „Singapore Airlines“ skrydžių palydovės nuo šiol išsaugos darbo vietas

Be to, anksčiau norėjusios po gimdymo sugrįžti į darbą skrydžių palydovės turėdavo iš naujo kreiptis dėl darbo.

„Singapore Airlines“ antradienį paskelbtame pranešime naujienų agentūrai AFP nurodė, kad besilaukiančios skrydžių palydovės dabar galės kreiptis dėl laikino pervedimo į antžeminį personalą laikotarpiui nuo trijų iki devynių mėnesių nuo informavimo apie nėštumą akimirkos.

„Visos reikalavimus atitinkančios besilaukiančios skrydžių palydovės galės pasinaudoti apmokamomis motinystės atostogomis, o joms pasibaigus, galės grįžti į orlaivius“, – rašoma pranešime.

REKLAMA

„Galimybė laikinai persivesti į antžeminio aptarnavimo skyrių priklausys nuo laisvų pozicijų bei to, ar darbuotoja turės reikiamų įgūdžių tam tikroms pareigoms užimti“, – sakoma pranešime.

Be to, vežėja pridūrė, jog darbuotojos, kurios iki naujųjų nuostatų paskelbimo buvo pateikusios prašymus dėl laikino pervedimo, buvo pervedamos į naujas pareigas.

Ankstesnė praktika daugiau nei dešimtmetį buvo kritikuojama moterų teisių gynėjų grupių.

„Tai buvo diskriminacinė ir seksistinė praktika“, – antradienį naujienų agentūrai AFP sakė Singapūro grupės „Association of Women for Action and Research“ (AWARE) vykdomoji direktorė Corinna Lim (Korina Lim).

REKLAMA

REKLAMA

„Stebina tai, kad SIA („Singapore Airlines“) tęsė šią praktiką taip ilgai, ypač dėl to, kad AWARE ir kitos organizacijos jau kėlė šį klausimą, kai pirmą kartą buvo atkreiptas dėmesys į problemą 2010-aisiais, – teigė ji.

C. Lim pastaruosius pokyčius ji pavadino „dideliu žingsniu į priekį“, tačiau pridūrė, kad darbuotojoms turėtų būti suteikta galimybė dirbti kitus darbus nėštumo laikotarpiu nesivaržant dėl pareigų.