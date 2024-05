Neįtikėtinas lėktuvo nusileidimas Australijoje – sugedus varikliui, slydo palei namų stogus, kliudė medžius

Iš „Nine News“ filmuotos medžiagos matyti, kaip lėktuvas pavojingai priartėjo prie medžių ir pastatų, tačiau pilotas nukreipė jį link Bankstauno oro uosto Sidnėjaus pietvakariuose, skelbia CNN.

„Jis tiesiog sklendė, nebuvo jokios galios, – „Nine News“ pasakojo pilotas Jake‘as Swanepoelis. – Mes užkliudėme medžius ir vos praskridome virš angaro“.

J. Swanepoeliui pavyko nutupdyti lėktuvą ant oro uosto kilimo ir leidimosi tako, kur jis nuslydo korpusu ir sustojo.

Pilotas „Nine News“ pasakojo, jog lėktuvas skrido taip žemai, kad jis įtraukė važiuoklę – bijojo užkabinti namų stogus. Oro uosto personalas puolė jiems padėti, tačiau pilotui ir jo partnerei Karin pagalbos nereikėjo. Jie iš lėktuvo išlipo nesusižeidę.

„Mes nemanėme, kad mums pavyks čia nusileisti“, – „Nine News“ prisipažino Karin.

#BankstownAirport #Australia This #Cessna210 Pilot makes a great landing on a taxiway given the situation they were in with the engine out. #Aviation pic.twitter.com/Lgb3kgv2dD