Ataskaitos duomenimis, pastaraisiais metais šis skaičius beveik nesikeitė ir kasmet svyravo nuo 45 tūkst. iki 51 tūkst. nužudytų moterų. Skaičiuojama, kad 2025 metais tokių aukų buvo 47 tūkst., arba vidutiniškai 129 per dieną. Šis įvertis parengtas remiantis statistiniais duomenimis iš 122 šalių ir regionų.
Iš 78 tūkst. moterų ir mergaičių, kurios 2025 metais buvo nužudytos tyčia, apie 60 proc. tapo šeimos nario ar intymaus partnerio aukomis. Tarp nužudytų vyrų ši dalis siekė tik 11 proc.
Nė vienas pasaulio regionas nebuvo visiškai saugus
Remiantis JT ataskaita, nė vienas pasaulio regionas nebuvo visiškai saugus. Daugiausia tokių žmogžudysčių vėl užregistruota Afrikoje – 22 tūkst. Po jos rikiuojasi Azija su 15 tūkst. aukų, Šiaurės ir Pietų Amerika – 7,4 tūkst., Europa – 2,1 tūkst. ir Okeanija – 300 aukų.
Ataskaitoje pažymima, kad nors žmogžudysčių rodikliai pasaulyje mažėjo, femicidų skaičius, palyginti su jais, mažėjo lėčiau, ypač Šiaurės ir Pietų Amerikoje bei Europoje. Tai rodo, kad „šie nusikaltimai yra giliai įsišakniję socialinėse normose ir lyčių stereotipuose“, teigiama dokumente.
Femicidu vadinamas moterų ir mergaičių žudymas dėl jų lyties. Pavyzdžiui, kai vyras nužudo moterį dėl to, kad ji nusprendžia su juo išsiskirti, arba todėl, kad jis negali susitaikyti su jos teise pačiai spręsti dėl savo gyvenimo.
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