Serbijoje dešimtys tūkstančių žmonių po dvejų šaudynių protestavo prieš smurtą

Demonstracijoje „Serbija prieš smurtą“ po praėjusią savaitę šią Balkanų šalį sukrėtusių šaudynių, kai per mažiau nei 48 valandas buvo nužudyta 17 žmonių, įskaitant devynis Belgrado mokykloje, susirinko protesuotojai iš visų Serbijos politinių grupių.

„Reikalaujame nedelsiant nutraukti tolesnį smurto skatinimą žiniasklaidoje ir viešojoje erdvėje, taip pat prisiimti atsakomybę už įsisenėjusią neadekvačią kompetentingų pareigūnų reakciją“, – sakoma kairiųjų partijos „Neleiskime Belgradui nuskęsti“ pareiškime.

Demonstrantai susirinko prie šalies parlamento, po to išėjo į gatves ir mitingavo prie Serbijos vyriausybės biurų.

Tūkstančiai žmonių taip pat mitingavo Novi Sade, Šiaurės Serbijoje, kur protestuotojai mėtė gėles į Dunojaus upę, tekančią į sostinę.

REKLAMA

REKLAMA

„Esame čia, nes nebegalime ilgiau laukti. Per ilgai delsėme, per ilgai tylėjome, per ilgai buvome užmerkę akis“, – sakė pradinių klasių mokytoja Marina Vidojevič miniai Belgrade.

REKLAMA

„Norime saugių mokyklų, gatvių, kaimų ir miestų visiems vaikams“, – pridūrė ji.

Protestuotojai taip pat pareikalavo, kad atsistatydintų keli aukščiausio rango pareigūnai, įskaitant vidaus reikalų ministrą ir Serbijos žvalgybos agentūros vadovą.

Sekmadienį postą paliko šalies švietimo ministras, savo atsistatydinimo laiške nurodydamas praėjusią savaitę įvykusią Balkanų šalį sukrėtusią tragediją mokykloje.

Opozicija taip pat reikalauja, kad iš eterio būtų pašalinti smurtą skatinantys realybės šou ir uždrausti provyriausybiniai laikraščiai, kurie kursto įtampą rėksmingais straipsniais, nukreiptais prieš politinius disidentus.

REKLAMA

REKLAMA

Po mitingo Serbijos prezidentas Aleksandaras Vučičius tiesioginio interviu metu protestus pavadino politine akcija.

„Nuoširdžiai paprašiau... žmonių neorganizuoti kažko panašaus ne todėl, kad būčiau išsigandęs ar man būtų grasinama, bet todėl, kad jaučiau, jog tai nenaudinga šaliai“, – sakė A. Vučičius.

Po praėjusią savaitę įvykusių šaudynių A. Vučičius pažadėjo pradėti plataus masto nusiginklavimo planą, pagal kurį šalyje bus kovojama su legaliais ir nelegaliais šaunamaisiais ginklais.

Projekto „Small Arms Survey“ duomenimis, Serbijoje ginklų turėtojų skaičius yra vienas didžiausių pasaulyje – 100 civilių gyventojų tenka daugiau kaip 39 šaunamieji ginklai.