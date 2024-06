Šaltiniai: per Izraelio ataką Gazos Ruože žuvo 15 žmonių

Pasirodžiusiuose pranešimuose kalbama apie vienos šeimos namą šiame mieste, kuris yra išsidėstęs pačioje Gazos Ruožo šiaurėje, netoli sienos su Izraeliu. Nepriklausomai patikrinti šios informacijos nebuvo galimybės.

Tuo tarpu Izraelio gynybos pajėgos (IDF) pranešė apie Rafache Gazos Ruožo pietuose besitęsiančias operacijas prieš „Hamas“. Antradienį per antskrydį žuvo vyras, kontrabanda gabenęs ginklus šiai islamistinei palestiniečių grupuotei, nurodė IDF. Be to, naktį gynybos pajėgos Rafache nusitaikė į raketas ir paleidimo rampą, taip pat „Hamas“ tunelius ir kuopeles.

Gazos Ruožo civilinės saugos agentūra trečiadienį pareiškė, kad jos komandos Gazos mieste iš vieno pastato, kuris nukentėjo per Izraelio ataką, išgelbėjo 13 žmonių.

IDF taip pat pranešė apie dviejuose netoli sienos su Gazos Ruožu esančiuose miestuose dėl raketų skambėjusį oro pavojaus signalą. Izraelio žiniasklaida skelbė, kad buvo perimta viena iš Gazos Ruožo paleista raketa. Pranešimų apie nukentėjusius žmones nebuvo.

Pasak „Hamas“ kontroliuojamos sveikatos tarnybos, nuo karo pradžios Gazos Ruože žuvo mažiausiai 37 718 žmonių, o dar 86 377 buvo sužeisti.

Karas prasidėjo po to, kai spalio 7 d. „Hamas“ ir kitos grupuotės užpuolė Izraelį iš Gazos Ruožo.