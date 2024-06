Ministerija praneša, kad, naujausiais duomenimis, per pastarąsias dvi paras žuvo 120 žmonių. Be to, nuo spalio 7 d., kai po „Hamas“ smogikų Izraelyje surengto išpuolio prasidėjo karas, Gazos Ruože buvo sužaloti dar 85 911 asmenų, toliau teigiama ministerijos pranešime.