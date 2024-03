Rytų Ukrainoje per rusų surengtą apšaudymą žuvo trys žmonės

Ukraina taip pat pranešė, kad Maskva naktį į sekmadienį surengė raketų atakų šiaurės rytiniame Charkivo regione ir į daugelį regionų pasiuntė atakos dronų.

Tuo metu Rusija pranešė, kad viena moteris žuvo per Ukrainos apšaudymą pasienio kaime. Vėliau pranešta, kad Ukrainos dronas nukrito ant Kursko mieste esančios naftos saugyklos.

Maskvos invazija į Ukrainą tęsiasi jau daugiau nei dvejus metus, vyksta intensyvios kovos rytuose ir reguliarios atakos toli nuo fronto linijos.

„Per šiandieninį apšaudymą Donecko srityje žuvo trys žmonės“, – socialiniuose tinkluose sakė regiono vadovas Vadymas Filaškinas.

Jis nurodė, kad gelbėtojai ištraukė du kūnus iš po namo griuvėsių Dobropilioje, kurią, pasak jo, Rusija naktį atakavo Irane pagamintais bepiločiais „Shahed“.

V. Filaškinas sakė, kad 66 metų vyras žuvo netoli fronto esančiame Časiv Jare.

12 sužeistųjų

Tuo metu per Rusijos naktinį smūgį Rytų Ukrainos Myrnohrado mieste sužeista keliolika žmonių, pranešė Kyjivas.

„Myrnohrade raketų atakos aukų skaičius išaugo iki 12“, – sakė V. Filaškinas.

Myrnohradas įsikūręs Donecko srityje, maždaug 40 km nuo fronto linijos su Rusijos pajėgomis.

Vietos prokurorai anksčiau sakė, kad Rusija trimis raketomis S-300 smogė gyvenamajam rajonui apie 3 val. nakties.

Prokuratūra nurodė, kad per smūgį buvo sužeistas 16 metų vaikinas, o kitų sužeistųjų amžius svyruoja nuo 34 iki 95 metų. Per sprogimus buvo apgadinta 17 daugiaaukščių.

Pareigūnai paskelbė nuotraukų, kuriose užfiksuoti suniokoti automobiliai ir pajuodusios sovietmečio laikų gyvenamųjų namų sienos ir lauke gulinčios nuolaužos.

Ukrainos oro pajėgos anksčiau sekmadienį paskelbė, kad praėjusią naktį buvo numušti 35 rusų paleisti atakos dronai „Shahed“.

Jų pranešime socialiniame tinkle „Telegram“ sakoma, kad naktį į sekmadienį rusai atakavo šalį keturiomis zenitinėmis valdomomis raketomis S-300 ir 39 dronais „Shahed“.

35 dronai numušti Kirovohrado, Mykolajivo, Dnipropetrovsko, Čerkasų, Odesos, Chersono, Chmelnyckio, Vinycios, Kyjivo bei Žytomyro srityse.

Ukrainos pajėgos pranešė, kad per dronų ataką buvo apgadintas pramoninis objektas Odesos regione ir elektros perdavimo linija Mykolajivo regione. Be to, Rusijos kariai raketomis atakavo įmonę Dnipropetrovsko srityje – ten sužeistas žmogus.

Vinycios regione nukritus numušto drono nuolaužoms viename infrastruktūros objekte kilo gaisras. Niekas nenukentėjo.

Taip pat naktį Rusijos kariuomenė apšaudė poilsio stovyklos teritoriją Bohoduchive, šiaurės rytinėje Charkivo srityje, pranešė vietos valdžia. Užsidegė mikroautobusas, apgadintas ūkinis pastatas, niekas nenukentėjo.

Regiono vadovas Olehas Synjehubovas sakė, kad apšaudymas surengtas iškart po vidurnakčio. Jis parodė degančių medinių namelių nuotraukų.