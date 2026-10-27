Ryškėja prognozės: Netanyahu partija „Likud“ pirmauja Izraelio parlamento rinkimuose

Televizijos „Channel 12“ apklausos duomenimis, B. Netanyahu partija „Likud“ turėtų gauti 24 mandatus ir tapti didžiausia politine jėga. G. Eisenkoto partijai prognozuojamos 22 vietos.
Remiantis dabartinėmis rinkimų rezultatų prognozėmis, opozicijos, t. y. prieš B. Netanyahu nusiteikusių partijų, blokas gali turėti 52 mandatus Knesete, o premjero blokas – 50. Aiškios daugumos kol kas nematyti.
Maždaug 7,3 mln. balsavimo teisę turinčių Izraelio gyventojų antradienį rinko 120 narių turintį 26-ąjį Knesetą. Tai buvo pirmieji rinkimai šalyje po 2023 m. spalio 7 d. grupuotės „Hamas“ vadovaujamo išpuolio prieš Izraelį ir po jo prasidėjusio karo Gazos Ruože.
Rinkimuose buvo fiksuojamas rekordinis rinkėjų aktyvumas. Netrukus po 20.00 val. rinkėjų aktyvumas siekė 74,3 proc., pranešė laikraštis „The Times of Israel“. Per 2022 m. rinkimus tuo pačiu metu aktyvumas siekė 66,3 proc.
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