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TV3 naujienos > Lietuva

Po išpuolio prieš diplomatų delegaciją Vakarų Krante – griežtas ES kirtis

2026-10-18 15:50 / šaltinis: BNS
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2026-10-18 15:50
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Europos Sąjunga (ES) sekmadienį pareiškė griežtai smerkianti praėjusią dieną grupės Izraelio naujakurių įvykdytą išpuolį prieš Vakarų Krante viešėjusius Europos diplomatus.

Europos Sąjunga SCANPIX

Europos Sąjunga (ES) sekmadienį pareiškė griežtai smerkianti praėjusią dieną grupės Izraelio naujakurių įvykdytą išpuolį prieš Vakarų Krante viešėjusius Europos diplomatus.

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„ES griežtai smerkia pastaruosius smurtaujančių naujakurių išpuolius Vakarų Krante, įskaitant išpuolį prieš Europos diplomatus“, – pranešime nurodė diplomatinė tarnyba.

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Užpuolė Europos diplomatų koloną

Ji taip pat paragino „užtikrinti visišką atsakomybę ir veiksmingas priemones, kad būtų užkirstas kelias besitęsiantiems smurto ir smurtinio priekabiavimo veiksmams prieš palestiniečius, įskaitant dabartinio alyvuogių derliaus nuėmimo metu, taip pat prieš žurnalistus“.

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Išvakarėse Izraelio naujakuriai užpuolė Europos diplomatų koloną ir sumušė atvykusį Prancūzijos merą.

Prancūzijos, Belgijos ir Lenkijos atstovybių automobiliai atvežė diplomatus aplankyti Taibos, daugiausia krikščionių kaimo Vakarų Krante, kai naujakuriai užpuolė siekdami sutrukdyti palestiniečiams skinti alyvuoges, pasakojo liudininkai.

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Kaukėti naujakuriai laidė agresyvius pareiškimus diplomatų atžvilgiu, o vėliau ėmė spardyti kairiųjų pažiūrų šiaurės Prancūzijos Onua-Emeri miesto merą 78-erių Bernard'ą Baudoux, teigė liudininkai ir jo tapatybę patvirtinę diplomatai.

Vakarų Krante šis alyvuogių derliaus nuėmimo sezonas išsiskiria ypatingu smurtu, Izraelio naujakuriams bandant jėga neleisti palestiniečiams nuimti derliaus.

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