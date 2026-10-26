Lietuvoje pradėjo gaminti automatinius ginklus: apginkluotų po 1000–1500 karių per mėnesį

Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Lietuvos kariai išbandė šalyje pagamintų naujųjų automatų taiklumą. Tiksliau Giraitės ginkluotės gamykloje pakaunėje surinktus ginklus. Komponentai jiems atkeliauja iš Izraelio gynybos pramonės bendrovės „Emtan“.
„Vienam ginklui surinkt nuo varžtelio iki viso ginklo užtrunka apie 3 valandas“, – minėjo gamyklos kokybės padalinio vadovas Aivaras Grigaliūnas.
Gamykla šiuo metu gali surinkti keturių rūšių ginklus
„Efektyvus šaudymas, nuotolis trumpiausio ginklo 200 m, ilgavamzdžio iki pusės kilometro“, – aiškino A. Grigaliūnas.
Masinę gamybą esą pradėtų kad ir rytoj – per mėnesį surinktų 1000–1500 ginklų. Šie ginklai atitinka NATO standartus ir yra plačiai naudojami įvairių šalių karių.
„Gerai, kad nesiskiria, nes kariui turėt ekskliuzyvinį dalyką nėra gerai, sugedus detalei, jis tampa nenaudingas, visa NATO kariuomenė turi standartus. Jei mano ginklas sugedo, aš greitai galiu gaut detalę, susitvarkyt ir vėl būti mūšyje“, – pasakojo A. Grigaliūnas.
Viena rūšis ginklų skirta specialiosioms pajėgoms.
„Kalibras galingas, svoris ne paskutinėje vietoje, pats ginklas – negalutinė svorio versija, dar dedama nuo taikiklių iki lazerinių priemonių“, – kalbėjo „Orkos“ komandos viršininkas Ričardas Alzbergas.
Lietuviškus ginklus, sako, mielai įsigytų ir šauliai, o ginklai juos pasiektų gerokai greičiau.
„Viešųjų pirkimų procedūros ilgos, jei didelės vertės pirkimas, užtrunka ir iki metų. Tai bet koks naujas gamintojas ir modernių ginklų gamintojas svarbus ir jų paklausa tarp Šaulių sąjungos narių būtų didelė“, – aiškino Šaulių sąjungos atstovas Žydrūnas Šadauskis.
Ginklus planuoja eksportuoti į kitas šalis
Lietuvoje surinkti ginklai būtų skirti ne tik mūsų šalies pajėgoms.
„Mūsų ambicijos didelės, bet iš pradžių apsiribosime Europa“, – minėjo Giraitės ginkluotės gamyklos vadovas Mindaugas Kurauskas.
Tik kiek skiriasi Lietuvoje surinkto ir iš svetur įsigyto tokio paties ginklo kaina – niekas neatskleidžia.
„Atpiginame... Jautri komercinė paslaptis. Greičiau, pigiau, lengviau“, – pridūrė M. Kurauskas.
Giraitės ginkluotės gamykla ateityje ketina gaminti ir didžiąją dalį – apie 60 procentų automatiniams ginklams reikalingų detalių. Skaičiuojama, kad tektų įsigyti naujų staklių, prireiktų apie 3 milijonų investicijų. Naujuosius lietuviškus ginklus išbandė ir finansų ministras. Giraitės ginkluotės gamyklos pajėgumai esą stebina jau dabar, o jie tik didės.
„Made in Lithuania“ (liet. „pagaminta Lietuvoje“) ginklas yra gerai, tai geras ženklas tiek mums, tiek partneriams, tiek galimam agresoriui, kad mes ruošiamės, turime galimybę būt atsparesni, prisidėti investicijomis į gynybą, prie ekonomikos augimo ir stiprinimo santykių su tarptautiniais partneriais“, – sakė finansų ministras Taurimas Valys.
Vienintelė šovinių gamintoja Baltijos šalyse plečia savo pajėgumus – stato 36 mln. eurų vertės antrą šovinių gamybos liniją. Ją Vyriausybė yra pripažinusi valstybei svarbiu projektu. Gamykla pradeda gaminti ir antidroninius šovinius. Bandomąsias jų partijas vertina prancūzai ir švedai.
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