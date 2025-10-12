Kalendorius
Užsienis > Kitos šalys

Ryklys užpuolė paauglį – būklė tokia sunki, kad teko kelti sraigtasparnį

2025-10-12 12:26 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
2025-10-12 12:26

Australijoje Kvinslande ryklys užpuolė paauglį, skelbia „Sky news“.

Asociatyvi nuotr. ryklys (nuotr. Pexels)

0

Nelaimė įvyko šeštadienį, jaunuolis maudėsi. Tarnyboms apie incidentą pranešta apie 18:23 vietos laiku.

Ryklys užpuolė paauglį

Paauglys buvo smarkiai apkandžiotas pilvo srityje. Jis buvo skubiai nugabentas į artimiausią ligoninę. Vis dėlto sužalojimai buvo tokie dideli, kad jaunuolis sraigtasparniu buvo išgabentas į kitą ligoninę.

Sekmadienio ryto duomenimis, jo būklė išlieka kritinė.

Nuo 2025 m. pradžios Australijoje užregistruota 11 ryklių užpuolimų, iš kurių keturi buvo mirtini.

Neseniai pranešta apie istoriją, kai plaukikas išgyveno dvi ryklio atakas.

