Kalendorius
Spalio 11 d., šeštadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Neįtikėtina – plaukikas išgyveno dvi ryklio atakas: papasakojo, kaip pavyko ištrūkti

2025-10-11 10:57 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-11 10:57

Christopheris Murray, 50 m., plaukė per Katalinos kanalą netoli Los Andželo krantų, kai du kartus buvo užpultas baltojo ryklio.

Asociatyvi nuotr. ryklys (nuotr. Pexels)

Christopheris Murray, 50 m., plaukė per Katalinos kanalą netoli Los Andželo krantų, kai du kartus buvo užpultas baltojo ryklio.

REKLAMA
0

Pirmąjį kartą ryklys įkando vyrui į ranką. Nepanikuodamas Christopheris stumtelėjo ryklį ir ištrūko iš jo gniaužtų, rašo „The Sun“.

Tačiau po kelių amirkų jis pajuto, kaip ryklio dantys įsikibo į jo dešinę pėdą.

Jis sakė CBS News: „Ryklis atėjo iš dešinės, nes mano kairė ranka buvo ištiesta, ir jis įkando tik kartą. Kadangi ranka judėjo, jis neįsikibo stipriai. Aš jį nubloškiau. O tada pajutau kitą ataką – ryklis įsikibo į mano dešinę pėdą.“

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tarsi to būtų negana, Christopheriui teko dar kartą spardyti plėšrūną – laimei, rimtesnių sužalojimų pavyko išvengti.

REKLAMA
REKLAMA

„Tuo metu nežinojau, kas tai, bet tikrai žinojau, kad buvo man įkąsta. Ryklių įpročiai tokie – jie įsikibę purto grobį, todėl teko spardyti juo kita koja“, – pasakojo plaukikas.

REKLAMA

Labiausiai supykdė tai, kad teko nutraukti plaukimą

Nepaisant pavojingos situacijos, Christopheris prisipažino, kad skausmo nejautė – labiausiai jį supykdė tai, kad teko nutraukti savo plaukimą.

„Buvau tikras, kad pabaigiau plaukimą po visos treniruotės, o kai man įkando, supratau, kad viskas sugadinta“, – sakė jis.

Laimei, plaukikas nepatyrė gyvybei pavojingų sužalojimų, tačiau ligoninėje buvo suteikta pagalba dėl sužalotos rankos ir kojos;

REKLAMA
REKLAMA

Vyrą išgelbėjo lydintis laivas – įgula pastebėjo, kad ryklis vėl artėja, ir greitai ištraukė Christopherį iš vandens bei nuvežė į skubios pagalbos skyrių.

Christopheris šešis mėnesius ruošėsi šiam milžiniškam iššūkiui, plaukdamas po 25 mylias per savaitę.

Nors jis buvo pasiruošęs rizikai, plaukimas per Katalinos kanalą laikomas didžiuliu pasiekimu.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų