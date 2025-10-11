Neįtikėtina – plaukikas išgyveno dvi ryklio atakas: papasakojo, kaip pavyko ištrūkti

Pirmąjį kartą ryklys įkando vyrui į ranką. Nepanikuodamas Christopheris stumtelėjo ryklį ir ištrūko iš jo gniaužtų, rašo „The Sun“.
Tačiau po kelių amirkų jis pajuto, kaip ryklio dantys įsikibo į jo dešinę pėdą.
Jis sakė CBS News: „Ryklis atėjo iš dešinės, nes mano kairė ranka buvo ištiesta, ir jis įkando tik kartą. Kadangi ranka judėjo, jis neįsikibo stipriai. Aš jį nubloškiau. O tada pajutau kitą ataką – ryklis įsikibo į mano dešinę pėdą.“
Tarsi to būtų negana, Christopheriui teko dar kartą spardyti plėšrūną – laimei, rimtesnių sužalojimų pavyko išvengti.
„Tuo metu nežinojau, kas tai, bet tikrai žinojau, kad buvo man įkąsta. Ryklių įpročiai tokie – jie įsikibę purto grobį, todėl teko spardyti juo kita koja“, – pasakojo plaukikas.
Labiausiai supykdė tai, kad teko nutraukti plaukimą
Nepaisant pavojingos situacijos, Christopheris prisipažino, kad skausmo nejautė – labiausiai jį supykdė tai, kad teko nutraukti savo plaukimą.
„Buvau tikras, kad pabaigiau plaukimą po visos treniruotės, o kai man įkando, supratau, kad viskas sugadinta“, – sakė jis.
Laimei, plaukikas nepatyrė gyvybei pavojingų sužalojimų, tačiau ligoninėje buvo suteikta pagalba dėl sužalotos rankos ir kojos;
Vyrą išgelbėjo lydintis laivas – įgula pastebėjo, kad ryklis vėl artėja, ir greitai ištraukė Christopherį iš vandens bei nuvežė į skubios pagalbos skyrių.
Christopheris šešis mėnesius ruošėsi šiam milžiniškam iššūkiui, plaukdamas po 25 mylias per savaitę.
Nors jis buvo pasiruošęs rizikai, plaukimas per Katalinos kanalą laikomas didžiuliu pasiekimu.
