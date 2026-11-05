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TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

„Rusų ten nebus“: Iš Kanados – smūgis Rusijai

2026-11-05 07:57 / šaltinis: BNS
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2026-11-05 07:57
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Kanados ministras pirmininkas Markas Carney antradienį pažadėjo, kad rusai nesivaržys kitą mėnesį vyksiančiame pasaulio jaunimo ledo ritulio čempionate, nors Sporto arbitražo teismas (CAS) ir panaikino jų nušalinimą.

Markas Carney (nuotr. ELTA)
GALERIJA (20)

Kanados ministras pirmininkas Markas Carney antradienį pažadėjo, kad rusai nesivaržys kitą mėnesį vyksiančiame pasaulio jaunimo ledo ritulio čempionate, nors Sporto arbitražo teismas (CAS) ir panaikino jų nušalinimą.

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Būsimųjų NHL žvaigždžių turnyras Edmontone ir Red Dire, Albertos valstijoje, vyks nuo 2026 metų gruodžio 26 dienos iki 2027 metų sausio 5 dienos.

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Kalbėdamas su žurnalistais Tautų Sandraugos viršūnių susitikime Antigvoje, M. Carney aiškiai leido suprasti, kad Rusijos karas Ukrainoje ir Baltarusijos teikiama parama neleis šioms tautoms dalyvauti varžybose.

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„Rusija ir Baltarusija remia šį neteisėtą, nepateisinamą, siaubingą karą Ukrainoje. Kol tai tęsis, Kanadoje nė vienas iš šių sportininkų nesivaržys atstovaudamas savo šaliai“, – sakė M. Carney.

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„Taigi, jei klausiate konkrečiai apie pasaulio jaunimo čempionatą, rusų ten nebus“, – teigė jis.

Po 2022 metų invazijos į Ukrainą Tarptautinė ledo ritulio federacija (IIHF) uždraudė Rusijos talentams dalyvauti tarptautinėse varžybose, nors dešimtmečius šalis buvo viena pagrindinių pasaulio jėgų šioje sporto šakoje. Tačiau penktadienį CAS atnaujino Rusijos teisę dalyvauti pasaulio ledo ritulio čempionatuose.

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FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų lapkritis

Šalys viena po kitos skelbė, kad prieš Rusiją nežais

Po šio sprendimo varžovės Suomija, Norvegija, Švedija, Danija ir čekai pareiškė, kad kitame pasaulio čempionate prieš Rusiją nežais.

Dešimties šalių sąrašas jau patvirtintas: Kanadoje varžysis kanadiečiai, JAV, titulą ginanti Švedija, Latvija, Suomija, Vokietija, Slovakija, Norvegija, Čekija ir Šveicarija.

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Imigracijos ministrė Lena Metlege Diab vyriausybės pareiškime taip pat teigė, kad Kanada ir toliau prieštaraus Rusijos dalyvavimui pasauliniuose sporto renginiuose.

„Kanados pozicija nepasikeitė, nes nepasikeitė Rusijos veiksmai“, – rašoma pareiškime.

„Kanada tebėra pasiryžusi užtikrinti, kad sportas nebūtų naudojamas siekiant suteikti teisėtumo, prestižo ar tarptautinio statuso tokioms valstybėms.“

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L. M. Diab „pasinaudos savo įgaliojimais, kad neleistų Rusijos ir Baltarusijos sportininkams bei pareigūnams atvykti į Kanadą.“

„Kanada taip pat toliau reikalaus, kad renginiuose, gaunančiuose Kanados vyriausybės finansavimą, būtų draudžiama dalyvauti Rusijos ir Baltarusijos sportininkams su savo nacionaliniais simboliais“, – teigė ji.

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