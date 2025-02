Nuo 2024 metų rugpjūčio pabaigos užfiksuota 79 egzekucijų per 24 skirtingus įvykius.

Tarptautinė humanitarinė teisė draudžia egzekucijas prieš karo belaisvius ir sužeistuosius, laikydama tai karo nusikaltimu, primena „Reuters“.

„Daugelis Ukrainos karių, kurie pasidavė arba buvo sulaikyti Rusijos pajėgų, buvo nušauti vietoje. Liudininkai taip pat pranešė apie neginkluotų ir sužeistų ukrainiečių karių žudynes“, – teigiama organizacijos pranešime.

Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha, komentuoja šią ataskaitą, pabrėždamas, kad Rusijos žiaurumai reikalauja skubių tarptautinių veiksmų.

„Siaubingos Rusijos įvykdytos egzekucijos ukrainiečių karo belaisviams įrodo, kad Ukraina susiduria su tikrais žvėrimis“, – rašė jis socialiniame tinkle „X“.

Russia’s horrific executions of Ukrainian prisoners of war demonstrate that Ukraine confronts true beasts.



The world must not only condemn, but also take urgent action.



We need new and effective international legal tools, and concrete steps to hold the perpetrators accountable.