Rusų analitikas pabandė atverti rusams akis: situacija mums tik blogės, ukrainiečiai pasiruošę kovoti iki paskutinio žmogaus

Rusijos žiniasklaidos kanalai skelbia, kad Ukrainos kariai yra demotyvuoti ir bendrai kariuomenės moralė yra žema. Tačiau, pasak M. Chodarionoko, tai paprasčiausiai nėra tiesa.

„Pirmiausia pasakysiu, kad nereikia misti informaciniais raminamaisiais. Nes kartais skleidžiama informacija apie kažkokį moralinį ir psichologinį Ukrainos ginkluotųjų pajėgų lūžį. Teigiama, kad ten vos ne moralinis lūžis artėja. Visa tai, švelniai tariant, yra melas.

Aišku, yra pavienių atvejų, į nelaisvę paimtų karių, tam tikrų dalinių, tačiau tai pavieniai atvejai. O žiūrėti į reikalus, kaip ką tik kalbėjom, reikia apskritai“, – Rusijos valstybinės televizijos „Rossija 1“ eteryje sakė M. Chodarionokas.

In an extremely rare moment of candour on Russian state TV today, defence columnist Mikhail Khodaryonok gave a damning assessment of Russia's war in Ukraine and his country's international isolation. It's fairly long but worth your time so I've added subtitles. pic.twitter.com/0mr7WAgSx6