Rusijos pajėgos aktyviau atakuoja Černihivo sritį

„Pasienio regionai Černihivas, Sumai ir Charkivas nuolat apšaudomi. Pastaruoju metu rusų pajėgos sustiprino savo atakas prieš Černihivą“, – kalbėjo pareigūnas. Anot A. Demčenkos, priešas vis dažniau rengia oro atakas Sumų ir Charkivo srityse. Rusai esą mėgina ne tik sunaikinti ukrainiečių dalinių pozicijas, tačiau tikslingai atakuoja ir civilinę infrastruktūrą.
Sumų srityje rusai naudoja mažesnes pėstininkų grupes, sausumos atakų intensyvumas prieš Ukrainos pozicijas sumažėjo. Charkivo srityje rusų daliniai teritorinių laimėjimų nepasiekė.
