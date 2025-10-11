Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Rusijos opozicijos politikui Šlosbergui vėl skirtas namų areštas

2025-10-11 17:23 / šaltinis: ELTA
2025-10-11 17:23

Vos po trijų dienų santykinės laisvės teismas Vakarų Rusijos Pskovo mieste opozicijos politikui Levui Šlosbergui vėl skyrė namų areštą. Šis sprendimas kol kas galios iki gruodžio pradžios, tinkle „Telegram“ pranešė teismo spaudos tarnyba. Taip buvo patenkintas prokuratūros prašymas. 

Rusijos vėliava (nuotr. SCANPIX)

0

L. Šlosbergas tik antradienį buvo paleistas iš kelis mėnesius trukusio namų arešto.

Partijos „Jabloko“ vicepirmininkas Pskovo regione buvo sulaikytas birželį. Institucijos kaltino jį pakartotinai diskreditavus kariuomenę. Tuometiniais partijos duomenimis, sulaikymo dingstis buvo sausį vykusių debatų, kuriuose opozicionierius pasisakė už greitas paliaubas Ukrainos kare, vaizdo įrašas. L. Šlosbergas neigė skelbęs įrašą socialiniuose tinkluose. Prieš sulaikymą buvo atliktos kratos partijos biure, L. Šlosbergo ir jo žmonos, taip pat jo tėvo butuose.

L. Šlosbergas buvo vienas paskutiniųjų žinomų karo priešininkų Rusijoje, kuris dar buvo laisvėje.

Nuo seno Kremlių kritikuojantis L. Šlosbergas smerkė Maskvos veiksmus Ukrainoje nuo 2014-ųjų, kai ji aneksavo Krymo pusiasalį. 

