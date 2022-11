Rusijos mieste atidarė slėptuvę nuo bombų: gyventoja ją rado užtvindyta nešvariu vandeniu

Vietos gyventoja, atkreipusi dėmesį į pakabintą pranešimą, skelbianti apie mieste atidarytą slėptuvą, nusprendė ją patikrinti.

Tačiau gyventojai galiausiai teko nusivlti, mat šią slėptuvę jirado užtvindytą nešvariu vandeniu.

In Lipetsk, local authorities were notified about the opening of a bomb shelter - it was flooded knee-deep



A resident of the house drew attention to the shelter announcement. However, when she decided to check it out, she found that the shelter was filled with muddy water.