Ukrainoje nukauta daugiau kaip 500 užverbuotų rusų kalinių

Visgi surinkti duomenys rodo, kad per du mėnesius daugiau kaip 500 kalinių, dalyvavusių kare Ukrainoje, jau žuvo, rašo NEXTA.

Pastebima, kad šiuos kalinius įstoti į kariuomenę ragino oligarchas, Rusijos diktatoriaus Vladimiro Putino pakalikas Jevgenijus Prigožinas.

Minėtas įsakas formaliai leidžia mobilizuoti šimtus tūkstančių lygtinai nuteistųjų arba jau atbuvusių savo bausmę kolonijose žmonių, kuriems anksčiau Rusijos kariuomenėje tarnauti buvo draudžiama.

BBC kalbinti Rusijos teisininkai tvirtino, kad tokio pobūdžio įstatymų pakeitimai rodo apie planuojamas naujas mobilizacijos bangas ir leidžia jėgos struktūrų atstovams naudoti spaudimą prieš buvusius kalinius, kad šie sutiktų „savanoriškai“ eiti į kariuomenę, vietoje „naujo straipsnio“.

V. Putino „pilkasis kardinolas“ J. Prigožinas pastaruosius mėnesius keliauja po Rusijos kalėjimus ir ten verbuoja asmenis į savo privačią kariuomenę „Wagner“.

Tūkstančiai kalinių yra siunčiami į frontą, kur išbuvę bent 6 mėnesius turės teorinę teisę grįžti atgal ir gauti visišką amnestiją. Kokiais įstatymai remiantis už sunkius nusikaltimus nuteisti ir dar savo bausmės neatlikę asmenys yra paleidžiami į laisvę, Rusijoje pasakyti negali niekas.

