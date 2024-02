Ši S. Mardano citata nuskambėjo Rusijos valstybinėje televizijoje. Jos iškarpa pasidalijo buvęs Ukrainos vidaus reikalų ministro patarėjas Antonas Heraščenka.

Karo metu Kremlius Ukrainą vaizdavo kaip istorinės Rusijos dalį. Dar 2021 m., prieš Rusijos pajėgoms kertant Ukrainos teritoriją ir pradedant plataus masto invaziją, Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pareiškė, kad „rusai ir ukrainiečiai yra viena tauta – viena visuma“.

Tačiau Kyjivas ir daugelis Vakarų analitikų karą apibūdina kaip Ukrainos kovą už išlikimą, kai jos kariai kovoja su Ukrainos kultūriniu ištrynimu, skelbia portalas „Newsweek“.

„Jie sako, kad mes esame agresoriai ir labai blogi, žiaurūs žmonės, ir taip toliau, – sakė S. Mardanas, neišskirdamas Rusijos piliečių, kariuomenės ar vyriausybės. – Aš visada į tai atsakau: Taip, taip, jūs teisūs“.

„Taip, rusai yra agresoriai; taip, rusai gali būti žiaurūs ir nieko nepamiršti. Rusai visada grįžta to, kas jiems priklauso“, – pasakė S. Mardanas.

"We are aggressors, extremely evil, cruel people," Russian propagandist Mardan started telling the truth about Russians out of the blue.



