Rusijos kavinėje kilus gaisrui žuvo 15 žmonių

Šaltinis teisėsaugos institucijose nurodė, kad kilus gaisrui buvo evakuota 250 žmonių.

Kostroma yra įsikūrusi apie 300 km į šiaurės rytus nuo Maskvos.

Vietos gubernatorius Sergejus Sitnikovas platformoje „Telegram“ nurodė, kad gaisras kavinėje „Poligon“ užgesintas apie 7 val. 30 min. vietos (6 val. 30 min. Lietuvos) laiku.

Mažiausiai penki žmonės sužeisti, bet hospitalizuoti jų neprireikė, sakė jis.

Vietos gelbėjimo tarnybos teigė, kad pranešimus apie gaisrą gavo apie 2 val. (1 val. Lietuvos laiku) ir kad ugnis išplito 3 500 kv. m plote.

