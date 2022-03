Rusijos kariuomenė galimai pagrobė dar vieno Ukrainos miesto merą

„The Guardian“ rašoma, kad Chersono srities merą ir jo pavaduotoją Jurijų Paliuką galėjo pagrobti regioną užėmusi Rusijos kariuomenė.

Russian invaders continue to abduct democratically elected local leaders in Ukraine. Mayor of Skadovsk Oleksandr Yakovlyev and his deputy Yurii Palyukh abducted today. States & international organizations must demand Russia to immediately release all abducted Ukrainian officials! pic.twitter.com/bmaAuurx9h